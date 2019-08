Melle. Drachenvorführungen, Nachtfliegen und Party – das Drachenfest 2019 in Melle am 24. und 25. August 2019 wartet mit einem Programm auf, das auch schon bei frühreren Veranstaltungen Tausende Menschen zum Flugplatz Melle-Grönegau gezogen hat. Alle Termine im Überblick.

Der veranstaltende Drachenclub "Bleib bloß oben" aus Osnabrück wirbt für das 14. Drachenfest mit dem Hinweis, dass die Veranstaltung eines der größten Familien-Events in der Region sei. Bis zu 35.000 Besucher werden am 24. und 25. August in Melle erwartet. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 24. August 2019

ab 11 Uhr: Beginn des Drachen- und Rahmenprogramm mit Drachenvorführungen

19 - 21.15 Uhr: Musikprogramm mit Echtzeit auf der Bühne am Flugfeld

21.15 bis 22.15 Uhr: Nachtfliegen mit abschließendem Feuerwerk

22.30 bis 4.00 Uhr: Livemusik mit Faders Up und dem DJ Party Creator im Flugzeughangar

Sonntag, 25. August 2019

ab 10 Uhr: Beginn des Drachen- und Rahmenprogramm mit Drachenvorführungen

15.45 Uhr: Ausgabe von Gratisdrachen

16.30 Uhr: Familienflugtag mit Rekordversuch: Werden mehr als 1047 Drachen gleichzeitig in der Luft sein?

17.15 Uhr: Musikprogramm mit der Band 30 Grad im Schatten auf der Bühne am Flugfeld

gegen 19 Uhr: Ende

(Alle Angaben laut Veranstalter)