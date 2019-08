Einzugstermin nach Feuer in Neubau-Wohnanlage in Melle nicht in Gefahr CC-Editor öffnen

Die Handwerker klotzen ran: Die Wohnanlage an der Breslauer Straße wird rechtzeitig fertig. Foto: Christoph Franken

Melle. Da können sich die Mieter freuen: Nach dem Brand am 2. August in der Neubau-Wohnanlage an der Breslauer Straße war zunächst unklar, ob die 27 Wohnungen wie ursprünglich geplant am 15. November bezogen werden können. „Wir können diesen Termin halten und werden die Mieter jetzt sofort darüber informieren“, freute sich am Donnerstag Dirk Hensiek als Geschäftsführer der Wohnungsbau Grönegau GmbH, die Bauherr ist.