Herford. Eine Übersicht geschichtlicher Veranstaltungen mit Hintergrundinfos ist jetzt im gesamten Kreis Herford erhältlich.

Als Stadtführer in der „Zigarrenstadt“ hat sich der in Bünde lebende Jörg Militzer einen Namen gemacht. Doch längst beschränken sich seine Aktivitäten nicht mehr nur auf die Stadt an der Else, so stehen zum Beispiel auch Rundgänge durch Kirchlengern, Bus-Rundfahrten durch das gesamte Kreisgebiet oder auch Nachtwächter-Touren in der Rolle des „Wilhelm Boleck“ in Herford auf seinem Programm. Was bislang fehlte, war eine regelmäßige Gesamtübersicht aller Angebote – vom Stadtrundgang bis zur VHS-Veranstaltung – die auch im gesamten Kreisgebiet in gedruckter Form und regelmäßig verfügbar ist.Statt Quasselstrippe

Dem wird jetzt Abhilfe geschaffen und ein halbjährlich erscheinendes Heftchen im praktischen „Postkartenformat“, das an vielen Stellen im Kreis Herford ausliegt, ersetzt den bisherigen Quartalsflyer, der vorwiegend nur im Bünder Land verteilt wurde. Auf exakt 40 Seiten bietet das neue Format jedoch mehr als eine reine Veranstaltungsübersicht.

Von zusätzlichen Hintergrundinformationen über ein Kochrezept bis hin zu einem Gewinnspiel reicht das Spektrum der abgedruckten Inhalte. Und natürlich ist das Ganze gespickt mit vielen zum Teil historischen Fotografien aus dem Kreis.

Und da jedes Kind ja bekanntlich einen Namen braucht, ging der Stadtführer auf die Suche und wurde schließlich in Erwin Möllers „Plattdeutschem Wörterbuch“ fündig. Da ja die meisten Angebote Militzers mit mehr oder weniger vielen Worten zu tun haben, war der niederdeutsche Begriff für „Quasselstrippe“ – Jabbelpott – geradezu ideal. Und so findet sich der kostenlose „Jabbelpott“ ab sofort im Herforder Kreishaus, in vielen Bürgerbüros, Tourist-Informationen, Stadtmarketingbüros, in Stadt- und Gemeindebüchereien, Mu-seen, Buchhandlungen und Sparkassen, bei der Volkshochschule, den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie in allen Edeka- und Marktkauf-Filialen, aber natürlich auch im Internet auf wwwjabbelpott.de. pm/nw