Strahlende Siegerin des westfälischen Nachwuchs-Championats in der Dressur: Carla Marie Degener aus Melle. Foto: Degener

Melle. Die 16-jährige Carla Marie Degener aus Melle hat am vergangenen Wochenende in Greven-Bockholt das westfälische Nachwuchs-Championat in der Dressur gewonnen.