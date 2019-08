Rekordversuch in Melle: Jetzt anmelden für Drachenfest 2019 CC-Editor öffnen

1074 solcher Drachen waren 2017 beim 13. Meller Drachenfest gleichzeitig in die Luft gebracht worden. Dieser Rekord soll am 25. August gebrochen werden. Archivfoto. André Havergo

Melle. Am Sonntag dem 25. August 2019 wird auf dem Gelände des Flugplatzes in Melle am Segelfliegrweg im Rahmen des Internationalen Drachenfestes ein neuer Rekordversuch gestartet.