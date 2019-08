Melle/Leverkusen. Auch einige Tage nach ihrem DM-Erfolg ist die Mellerin Ria Möllers noch vom Glück beseelt: Die Stabhochspringerin wurde mit neuer persönlicher Bestleistung von 4,31 Metern Vierte. „Das war mein größter sportlicher Erfolg in den vergangenen Jahren, meine beste Platzierung bei einer Erwachsenen-DM und meine größte jemals übersprungene Höhe“, ordnet die 23-Jährige ein.

