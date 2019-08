Micha Nesemeyer will den Gesundheitssport in Vereinen vorantreiben. Foto: Christoph Franken

Melle . Micha Nesemeyer (33) ist Sportwissenschaftler, wohnt im Meller Ortsteil Westerhausen und kümmert sich an der Landesturnschule in Melle um das Projekt „Gesunder Turnverein Niedersachsen“. Ziel des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB) ist es, den Gesundheitssport in Vereinen voranzutreiben.