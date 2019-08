Unsere Bolzplatztester in Melle: Luis Siepe (links) und Magnus Rudolph (beide 12). Foto: Heike Dierks

Melle. In diesen Wochen lassen wir Kinder und Jugendliche aus den Meller Ortsteilen für eine kleine Serie verschiedene Bolzplätze auf ihre Bespielbarkeit testen. Luis Siepe und Magnus Rudolph aus Melle nehmen sich für das „Meller Kreisblatt“ den Bolzplatz an der Thomasburg in Altenmelle vor.