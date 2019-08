Stadtjubiläum: 850 Drachen in Melle mit am Start CC-Editor öffnen

Das Stadtjubläum geht am 25. August als Drachen in die Luft. Darauf freuen sich am Flugplatz schon Reinhard Scholz, Joachim Kreienbrink und Rainer Oesting (von links). Foto: Christoph Franken

Melle. Wenn am 24. und 25. August das 14. Internationale Drachenfest auf dem Segelflugplatuz in Melle startet, sind auch 850 Drachen dabei, die auf das 850-jährige Stadtjubiläum von Melle in diesem Jahr hinweisen. Das Drachenfestival wird vom Energieversorger innogy mit 6000 Euro und weiteren Sachspenden unterstützt.