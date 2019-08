Erneut Altreifen an der Wellingholzhausener Straße in Melle entsorgt CC-Editor öffnen

Rund 150 Altreifen wurden in dem Waldstück zwischen Melle und Wellingholzhausen entdeckt. Foto: Polizei

Wellingholzhausen . Die Funde von illegal entsorgten Autoreifen nehmen offensichtlich kein Ende. In einem Waldstück östlich der Wellingholzhausener Straße zwischen Melle und Wellingholzhausen an einem Waldweg gegenüber der Straße „Schwarzer Brink“ fand eine Joggerin am Samstagabend rund 150 Altreifen.