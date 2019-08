Den Meller Künstler Joachim Jurgelucks nahmen Galerist Reinhart Richter und Laudatorin Lioba Werth in die Mitte. Foto: Christoph Franken

Melle/Osnabrück. An prominenter Stelle, am Eingang zur Osnabrücker Altstadt im Kreuzungebereich Wall/Bierstraße in Osnabrück sind jetzt in der „skulptur-galerie“ bis zum 14. September Werke des Meller Künstlers Joachim Jurgelucks zu sehen.