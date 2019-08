Zug fährt in Melle in Pkw-Anhänger CC-Editor öffnen

In Melle ist ein Zug mit einem Pkw-Anhänger kollidiert. Foto: Festim Beqiri

Melle. Ein Zug ist am Montagabend in Melle in einen Pkw-Anhänger gefahren, der nahe eines Bahnübergang im Ortsteil Wetter auf den Gleisen stand. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist bei dem Unfall niemand verletzt worden.