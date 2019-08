Gesmold. Das Datum 1990 weist sie als sehr jung aus, doch tatsächlich ist das Alter der ursprünglichen Klause Angelmann, heute Niederwestberg/Wessler in Gesmold im Jahr 1849 datiert.

Der Zahn der Zeit hatte heftig an der alten Klause genagt, so dass sich die Familie Niederwestberg entschloss, eine neue zu bauen. In Eigenleistung wurde die alte Klause abgerissen und an der gleichen Stelle eine neue errichtet.



Geheimes Erkennungszeichen

Unter dem Giebel des Backsteinbaus weist eine Tafel auf das Baujahr 1990 hin, und darüber sind die Buchstaben „IHS“ eingelassen, die Abkürzung des Namen Jesu mit den ersten drei griechischen Buchstaben Iota, Eta und Sigma. Zur Zeit der Christenverfolgung dienten sie als geheimes Erkennungszeichen. Auf dem Giebel der Klause steht das Kreuz, das auch schon die alte Klause zierte.

Das Kernstück der Klause ist ein Drehaltar aus Eichenholz, der aus der alten Gesmolder Kirche stammt. Die Nische des Altars beherbergt ein Holzkreuz mit einem silberfarbenen Corpus Christi. Auch dieser zierte die alte Kirche, ebenso wie die vier großen geschnitzten Evangelistenfiguren, die nur zu besonderen Anlässen neben den Altar gestellt werden.

Oben auf dem Altar stehen heute die Füße der alten hölzernen Pfeiler, die nicht mehr restauriert werden konnten. Früher säumten hier oben zwei Engelfiguren ein liegendes Lamm mit Fahne: es war das Osterlamm mit der Siegesfahne als Zeichen der Auferstehung Christi. An diese Figuren kann sich Maria Wessler, geborene Niederwestberg, noch gut erinnern, sie scheinen aber schon vor langer Zeit aus der Klause entfernt worden zu sein.

In der Kirchenchronik ist zu lesen, dass in den Querbalken der alten Klause der Spruch „Omnia al maiorem Dei gloriam“ – „Alles zu größeren Ehre Gottes“ geschnitten war. Diesen Balken gibt es nicht mehr. Warum die Klause auf der früheren Hofstelle Angelmann erbaut wurde, ist heute nicht mehr bekannt.

Eine alte Sitte ließ Männer früher respektvoll ihre Hüte ziehen, wenn sie an der Klause, die direkt am Bürgersteig gelegen ist, vorbeigingen. Das kommt heute nicht mehr vor, denn Hüte werden heute so gut wie gar nicht mehr getragen.

Die Klause der Familie Niederwestberg/Wessler ist heute noch Ziel von Prozessionen und wird zu diesen Anlässen wunderschön geschmückt. Es werden Kränze für den Eingang und den Altar gebunden, die mit Blumen verziert sind. Gestickte Tücher für den Altar und ein Teppich vervollkommnen dann das festliche Bild der Klause, die mit einem schmiedeeisernen Tor verschlossen ist.