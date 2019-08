Rückenwind für Meller Radwege

Gesmold/Wellingholzhausen . Die Crowdfunding-Aktion der Radweginitiative Allendorfer Straße in Melle kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Den politischen Rückenwind aus Hannover nutzen die beiden Rdaweg-Initiativen aus Melle geschickt. Während die Radfreunde in Himmern schon planungsrechtlich einen Schritt weiter sind, nutzen nun auch die Befürworter eines Radwegs an der Allendorfer Straße das positive Umfeld: Die Planungsvereinbarung mit den beiden Kommunen steht und jetzt wollen sie die Genehmigungsplanung in Auftrag geben.

Die dafür erforderlichen 45.000 Euro hoffen sie, über Crowdfunding zusammen zu bekommen. Diese Aktion ist auch immer ein Abstimmung mit den Füssen. Sie wird zeigen, wie wichtig der Bevölkerung der Radweg ist. Bleibt nur eines: Den Initiatoren die Daumen zu drücken.