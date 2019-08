Neuenkirchen. Gottes Stimme aus dem Off, der teuflische Pudel als Steckenpferd mit roten Augen und die Vulpius als Moderatorin: wieder einmal zeigte die Theaterbande Phoenix mit einem Klassiker ihre Bühnenkunst.

Mit klugen Ideen und Sinn für die Schwerpunkte des Stückes inszenierte Jan Graf-Betge Goethes „Faust“, der am Freitagabend im Garten des Schlosses Königsbrück in Neuenkirchen im Rahmen des Meller Sommers Premiere feierte.



Humorvoll begrüßte der Regisseur das Publikum allerdings zu „Iphigenie“ – ein kurzer Moment der Irriation - , doch dann betrat Christiane Vulpius eines der beiden Bühnenpodeste und berichtigte: „Mein Mann hat die Iphigenie leider noch nicht fertig, deshalb sehen Sie den ersten Teil seines „Faust“. Die Idee, Goethes Gattin als Moderatorin durch das Stück führen zu lassen, zeigte sich als genialer Kürzungstrick des langen Werkes, der schon aus dessen Aufführungen des Theaters Weimar in Lauchstädt stammt.

Und so konnte der „Faust“ mit den eindrucksvollsten Szenen seinen teuflischen Lauf nehmen. Von der himmlischen Diskussion bis zum Osterspaziergang, von den Verführungskünsten Mephistopheles`, der Faust mit Gretchen zusammenführt, die ihm schließlich die berühmte Gretchenfrage nach seiner Einstellung zur Religion stellt, bis zu Walpurgisnacht und Kerkerszene fehlt keine der Schlüsselstellen des Werkklassikers.

Und mit rasch eingeworfenen Handlungsstichworten der Vulpius wird dieser „Faust“ zum reinen Theatervergnügen. Die weitläufige Gartenfläche, Hecken, Bäume, die später illumierte Gräfte bis zum gegenüberliegenden Ufer hin, wo dann die Hexen tanzen, werden zum imposanten Bühnenbild. Der hereinbrechende Abend inszeniert mit: Warme Luft, Nieselregen im ersten Teil, und wie angeknipst wölbt sich in der Pause ein riesiger Regenbogen über Kastanien und Eschen. Perfekter geht’s gar nicht.

Vor allem aber wurde der Theaterabend zu einem wunderbaren Hörerlebnis. Die Laienspieler deklamierten die wohlbekannten Verse, als wäre es so leicht, und dabei ist es doch so schwierig, die Goetheschen Verse in sinnträchtige Stimmführung und Betonung zu bringen.

Wunderbare Mischung

Eva Groppel spielt ihren Mephisto mit einer wunderbaren Mischung aus Verführungskunst, Hintergründigkeit und Unnachgiebigkeit. Sascha Tonsor gibt seinem Faust überzeugende innere Zerrissenheit und Verzweiflung, und das Gretchen von Emma Luise Vogt wird zur spannungsvoll entwickelten Figur zwischen Naivität und tiefsten Gefühlen. Bianca Vogt übernimmt die Figuren des Dichters, des Schülers und der Marthe Schwerdtlein mit dem jeweiligen Spürsinn für deren jeweilige Aussagekraft und Haltung.

Volker Metz trifft mit seiner Darstellung des Famulus Wagner den Ton der klassischen Zeit und Gretchens Bruder Valentin setzt Robin Stümpeley in dramatischen Gestus um. Schauerlich deklamiert Lisa Kirsch ihr Hexeneinmaleins, während sie im Hexenkessel rührt. Und wenn die vier weiteren Hexen Meike Kappel, noch einmal Bianca Vogt, Cathleen Berger-Neumann und Simone Huge auf der anderen Seite der Gräfte in der Walpurgisnacht tanzen, wirkt das gruselig-stimmungsvoll.

Beeindruckende Sorgfalt

Und dann ist da noch die Vulpius, Christiane, verheiratete von Goethe, deren Darstellerin Marion Kümmel durchaus den Ton trifft, der einer Dichtergattin zusteht. Alle Darsteller zeigten eine beeindruckende Sorgfalt der Sprache, was durchaus in der heutigen Zeit als etwas sehr besonderes betont werden darf. Damit wurden die vielen bekannten Verszeilen aus dem „Faust“ für die Zuschauer zu einer wohltuenden Erinnerung oder zu einem erkennenden „Aha-Erlebnis“.

Am Ende feiert das Publikum den hochverdienten Erfolg von Schauspielern und Regisseur. Sabine und Karl-Friedrich von Richthofen stellten dem Amateurtheater ihr Anwesen schon zum wiederholten Mal zur Verfügung. Am Ende sprach die Hausherrin wohl allen Zuschauern mit dem einfachen und so herzwarmen „Danke“ aus der Seele.

Weitere Vorstellungstermine:

16., 17, und 18. August jeweils um 20 Uhr auf Schloß Königsbrück,