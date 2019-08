Melle. Zwei Festivaltage, umsonst und draußen, über 2000 Besucher, familiäre Atmosphäre, viele Camper, für jeden Musikgeschmack etwas dabei und die ganze Sache auch noch für den guten Zweck. Quintessenz des Festivalwochenendes: Das Rink-Festival ist Kult! Das wurde auch bei der nun schon achten Auflage deutlich.

Nach sieben Jahren an der Brinker Straße, mit einem kleinen Ausreißer nach Holterdorf, fand das Festival in diesem Jahr in Dielingdorf an der Straße „Am Maschkamp“ auf einem Stoppelfeld des Hofes Meyer zu Dielingdorf statt. Da „Rink“ ja bekanntlich die Abkürzung für „Rock in Neuenkirchen“ ist, hätte also in diesem Jahr eher die Abkürzung „Rind“ gepasst, denn Dielingdorf ist bekanntlich ein Ortsteil von Melle-Mitte: „Das Feedback war rundum positiv. Doch nächstes Jahr findet das Festival vielleicht auch wieder ganz woanders statt. Die Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Deshalb entscheidet sich der Veranstaltungsort immer relativ spontan,“ erklärt Rink-Pressesprecherin Lena Menkhaus.

Festivalfeeling pur

Metal, Hip-Hop, Reggae, Stoner, Polka, House und Elektro – das Programm bot auch in diesem Jahr für alle Generationen und für jeden Musikgeschmack etwas. Bereits am Freitagabend begeisterten unter anderem „Blinker“ und als Headliner des Abends „Mother's Cake“ aus Österreich das vor der Rink-Bühne tanzende Publikum. Ab Mitternacht sorgte dann auf der Aftershowparty im Elektro-Zelt die aus Neuenkirchen stammende Nachwuchs-Dj-Jane Lea Pott für ordentlich Stimmung, und die Rink-Fans feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Bereits am Samstag um 15 Uhr ging das Programm weiter. Wie auf dem großen Festival-Bruder im Schleswig-Holsteinischen Wacken, wo der örtliche Feuerwehrchor das Festival eröffnet, wurde auch in diesem Jahr der zweite Tag des Rink-Festivals mit einer Gesangseinlage des MGV Concordia Sankt-Annen eingeleitet. Im Anschluss folgte ein buntes Programm für die Kleinen mit Kinderschminken und Spielen sowie mit Kaffee und Kuchen für die Eltern, ehe ab 17 Uhr wieder die Bühne in den Fokus geriet.

Um 21.30 Uhr stand dann ein weiteres Highlight an. Als Headliner des zweiten Abends standen Schlagsaite aus Köln auf der Bühne, ehe um 23.30 Uhr die elfköpfige Urban-Brass Band Brasswoofer aus Hannover die über 1500 Besucher nochmal richtig einheizten. Auch am Samstag folgte dann die bewährte Aftershowparty bis tief in die Nacht.

Viele Camper

Besonders fiel in diesem Jahr auch auf, dass sich neben dem Festival-Gelände sehr viele Camper eingefunden hatten: „Wir haben in diesem Jahr dreimal so viele Camper wie im vergangenen Jahr. Das ist eine tolle Entwicklung“, freut sich Lena Menkhaus. So war in diesem auch Mirko Frye aus Neuenkirchen das erste Mal bei der Camping-Community mit dabei: „Mein Cousin Tobi hat mir den Tipp gegeben. Und ich muss sagen, dass ich absolut begeistert bin. So eine freundliche, familiäre und entspannte Atmosphäre habe noch auf keinem anderen Festival gesehen. Ich bin nun ein absoluter Fan und werde im nächsten Jahr definitiv wieder meine Zelte aufschlagen“, erklärt der begeisterte Festival-Gänger, der schon vielen Veranstaltungen im In-und Ausland besucht hat.

Stichwort: Familiäre Atmosphäre. Genau hier liegt wahrscheinlich das große Erfolgsrezept des Festivals: „Alle packen mit an. Örtliche Sponsoren, Vereine, die freiwillige Feuerwehr und viele Neuenkirchenerinnen und Neuenkirchener: "Wir sind ein ehrenamtliches Dorfprojekt. Und darauf sind wir unglaublich stolz“, erklärt Lena Menkaus mit strahlenden Augen. Auch im nächsten Jahr werden sie und ihre Freunde vom Orga-Team das Festival dann bereits in der neunten Auflage auf die Beine stellen. Und auch dann wird man sehen: Der Kultstatus wächst weiter.