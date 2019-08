Einen Totalschaden erlitt der Audi A6 des Unfallverursachers bei dem Aufprall am späten Abend auf der A30 bei Riemsloh. Foto: Festim Beqiri

Melle. Pech am Wochenende für nächtliche Nutzer der Autobahn A30: Ein schwerer Unfall zwischen den Anschlussstellen Bruchmühlen und Riemsloh sorgte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in Richtung Rheine für eine vierstündige Vollsperrung. Laut Polizei wurde der angetrunkene Unfallverursacher schwer verletzt.