Melle. Die erste Dienstbesprechung hat es schon gegeben, beim Kollegium, im Schulvorstand und beim Förderkreis sind die Vorstellungsrunden gelaufen: Marco Lammers steht in den Startlöchern für seine neue Aufgabe: Er tritt nach den Sommerferien sein neues Amt als Schulleiter der Ratsschule an.

Marco Lammers tritt mit Beginn des neuen Schuljahres die Nachfolge von Ludger Jansen an, der zum 1. August in den Ruhestand verabschiedet worden war: "Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung in Melle. Die ersten Eindrücke sind sehr gut", äußert sich der neue Schulleiter in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Der 38-Jährige blickt voller Tatendrang und Zuversicht auf seine neue Aufgabe: "Gerade im Hinblick auf die Einführung der I-pad-Klassen ist die Ratsschule sehr gut aufgestellt. Kollege Michael Jäkel hat in diesem Bereich sehr innovativ gearbeitet", lobt Marco Jansen den Schwerpunkt der Schule im Hinblick auf die digitale Zukunft. Gefallen findet er auch an dem Trainingsraumkonzept.

Fit machen für den Beruf

Mit Einführung der I-Pad-Klassen werde ein wertvoller Grundstein gelegt, um die Schüler für die Lebens- und Arbeitswelt fit zu machen, betont der neue Schulleiter. Ihm liegt es sehr am Herzen, dass den Schülern gute Grundlagen für einen Ausbildungsberuf oder aber in Richtung Fachabitur oder gymnasialer Oberstufe vermittelt werden, um dort erfolgreich weitergebildet zu werden. Um die Schüler auf die Arbeitswelt vorzubereiten, möchte Lammers zudem die Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben fortsetzen: "Ich erhoffe mir eine gute Zusammenarbeit mit der Meller Wirtschaft".

Zur Vorbereitung auf die neue Aufgabe hat er viele Protokolle von Dienstbesprechungen studiert, die Berichterstattung im Meller Kreisblatt verfolgt und sich in der Gesamtkonferenz vorgestellt: "Ein sehr engagiertes Kollegium", urteilt Marco Lammers. Gleiches gelte für den Förderkreis, mit dem er auch bereits Kontakte geknüpft hat. Anerkennende Worte findet er aber nicht nur für die Kollegen und andere Weggefährten, sondern auch für die Ausstattung der Schule, erklärt Marco Lammers mit Blick auf die interaktiven Whiteboards. "An einer Oberschule zu arbeiten, die einen schönen Mix aus Realschul- und Hauptschulzweig vorhält, reizt mich sehr", bekennt Marco Lammers.

Fan des VfL Osnabrück

"Man lernt, auch unangenehme Entscheidung treffen zu müssen", bemerkt Marco Lammers mit Blick auf sein Hobby: Fast 20 Jahre lang ist er Fußballschiedsrichter gewesen, hat selbst viele Jahre aktiv Fußball gespielt. Als Fan des VfL Bochum und des VfL Osnabrück verfolgt er gegenwärtig die Spiele lieber von der Tribüne aus.

Geboren wurde Marco Lammers in Spelle, ging in Rheine zur Schule und legte ein Studium als Diplom-Verwaltungswirt ab. Elf Jahre arbeitete er in der Kommunalverwaltung, ehe in Münster das Lehramtsstudium aufnahm und parallel bei der Stadt Ibbenbüren tätig war. Das Referendariat absolvierte er in Hamminkel am Niederrhein, bevor er anschließend an einer Haupt- und Realschule in Neuenhaus an der Grenze zu den Niederlanden arbeitete. Danach übernahm er die Schulleiterstelle an der Felix-Nussbaum Hauptschule in Osnabrück. Er wohnt in Osnabrück, ist verheiratet und hat einen Sohn im Kindergartenalter.

Am kommenden Donnerstag wird er mit seinen Kollegen zunächst die Schüler des fünften Jahrgangs willkommen heißen. Am Freitag schließt sich dann die Begrüßung der gesamten Schulgemeinschaft an. So ist es an der Ratsschule schon lange Tradition. Mit dem neuen Schulleiter werden auch sechs weitere neue Kollegen offiziell begrüßt.