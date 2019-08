Neuenkirchen/Münchehagen/Berlin. Ein vier mal drei Meter großes Wandgemälde des aus Neuenkirchen stammenden Illustrators Christoph Hoppenbrock gehört zur spektakulären und europaweit beachteten Ausstellung „Die größten Raubsaurier Europas“, die noch bis September im Dinosaurierpark Münchehagen gezeigt wird.

Der heute in Berlin lebende Zeichner und Cartoonist ist in Deutschlands Medienlandschaft gefragt, er arbeitet unter anderem für „Der Spiegel Wissen“, „Geolino“, ZDF Neo oder das Berliner Tagesspiegel-Magazin.

„Mit dieser Arbeit für das Saurier-Freilichtmuseum konnte ich einen Kindheitstraum verwirklichen“, erklärte Hoppenbrock bei einem Treffen in seinem Elternhaus an der Lange Straße in Schiplage. „Schon als kleiner Junge interessierte mich alles, was mit Sauriern zu tun hatte und meine Zeichen-Leidenschaft hat damals eigentlich mit den Dinos angefangen“, ergänzt der Illustrator, der 1992 sein Abitur am Gymnasium Melle gemacht hat.

Hoppenbrock ist heute auch für seine detailreichen Wimmelbilder bekannt. Das brachte den wissenschaftlichen Leiter der neuesten Dino-Ausstellung dazu, ihn zur Mitarbeit einzuladen. „Die monatelange Arbeit mit den Wissenschaftlern hat mir riesigen Spaß gemacht“, zeigt der Zeichner viele Kleinigkeiten an den Tieren, die präzise den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen.

Jedes einzelne Element des Wandbildes, das auch als Poster in verschiedenen Größen zu haben ist, ist quasi wissenschaftlich abgesichert und wird auf der Rückseite erläutert. Besonders gefällt Hoppenbrock der Wiehen-Venator, der als Monster-Dino vor 100 Millionen Jahren auch im Gebiet der heutigen Stadt Melle unterwegs war, das damals ein echter Jurassic-Park war.

Eindrucksvolles Wandgemälde

Sein Wandgemälde zeigt eindrucksvoll die Vielfältigkeit der Dinosaurier-Welt in Europa von der Trias bis zur Kreidezeit. Dazu kommen allerlei humorige Anspielungen. So sind auch Dino-Wissenschaftler in dem riesigen Wimmelbild versteckt und Rockmusiker, die Songs über Saurier gemacht haben – sozusagen als Such-Spaß für Erwachsene.

Zum ersten Mal werden die fünf größten Raubsaurier Europas mit den wichtigsten und spektakulärsten Funden in dieser neuen Ausstellung gezeigt, die demnächst auch in Portugal und England zu sehen sein wird. Original-Knochen und mächtige Schädel aus Portugal, England und Deutschland bezeugen eindrucksvoll die Existenz riesiger Raubtiere aus der Jura- und Kreidezeit.

„Das Wandbild für Münchehagen gehört zu den schönsten Aufträgen, die ich je hatte“, erklärt Christoph Hoppenbrock. Dabei hat der Ex-Neuenkirchener schon viele weitere beeindruckende Werke geschaffen. Dazu gehören die Arbeiten für Jan Böhmermann, wie ein Plakat und ein Wandgemälde am Studio in Köln, wo der Komiker sein „Neo Magazin Royale“ für das ZDF produziert.

Außerdem macht Hoppenbrock eine regelmäßige Kolumne in „Geolino“, gestaltete das Poster für den Podcast „Ufo“, veröffentlicht Zeichnungen in „Spiegel Wissen“ und „Business Punk“. Eine ganze Doppelseite über die Berliner Kunstszene produzierte er für das Magazin des Berliner Tagesspiegel.

Weitere Informationen auf www.bildbauer.de.