Wellingholzhausen. Den schönsten Platz im Garten des Hofes Frielinghaus in Oberschlochtern darf die 300-jährige Klause beanspruchen. Idyllisch wird sie von vier ebenso alten Linden beschattet, die damals um die Klause gepflanzt wurden und inzwischen sogar ein Stück des Daches umwachsen.

Die Klause stammt aus dem Jahr 1715, und mit dem 7. Mai sind der Tag der Fertigstellung oder Segnung sowie die Namen der Erbauer in der Platte links der Tür eingelassen: „Johan Herman Frielinghaus und Anna Elisabeth Braunsman Eheleute“. Sie waren fromme Menschen, wie es der Bibelvers in der Platte rechts der Türe zeigt. „Der Her hat gesehen auf das Gebet der Demühtigen und hat ihre Bit nicht verschmähet“ Psa 101 Jesus Maria Joseph“ ist dort zu lesen. Beide Platten sind erneuert worden, die Inschriften wurden den alten nachempfunden.



„Aber der tatsächliche Grund, warum die Eheleute die Klause errichteten, ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen“, erzählt Christa Frielinghaus, die mit ihrem Mann Heiner auf dem Hof lebt, dessen Existenz bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts nachweisbar ist. Kirchenbücher, in denen sicher mehr Fakten über die alte Klause zu finden wäre, wurden Opfer eines Feuers vor langer Zeit.

Die Klause ist aus Bruchsteinen aufgebaut und wurde später erst mit Putz versehen. Im Garten der Hofstelle Frielinghaus lag sie allerdings viele Jahrhunderte lang nicht. „Bis 1970 führte ein Weg direkt an der Klause vorbei“, erklärt Heiner Frielinghaus. Im Zuge einer Flurbereinigung wurde die Straße weiter oberhalb des Hofes ausgebaut, so dass die Klause von dort gar nicht mehr zu sehen ist.

Die Klause beherbert eine Kreuzigungsgruppe. Der Apostel Johannes und Maria stammen wohl aus der Barockzeit, da ihre Kleider mit besonders schönen Falten ausgearbeitet sind. Sie stehen neben dem Kreuz mit dem Corpus Christi, der mit einem Lendentuch umwunden ist.

Holzwurm tat sich gütlich

Irgendwann machte sich dann auch der Zeitgeist an den Figuren zu schaffen, denn „zu meiner Kinderzeit waren die Figuren noch bunt bemalt“, erzählt Heiner Frielinghaus. Man nehme an, dass sie aus der Bauzeit der Klause stammen. Nach einer Restaurierung wirken sie heute allein durch die Schlichtheit des Holzes. An diesem aber tat sich im Laufe der Zeit der Gemeine Nagekäfer, im Volksmund Holzwurm genannt, gütlich. Dieser ist allerdings durch eine rettende Idee der Familie Frielinghaus ausgerottet worden.

Dafür musste die Kreuzigungsgruppe für einige Zeit in die evangelische Martinikirche nach Buer umziehen. Dort wütete der Holzbock in den hölzernen Bänken, Säulen und im Gebälk. Im Jahr 2013 wurde die für den Zweck luftdicht verpackte Kirche gegen den Schädling begast. Christa und Heiner Frielinghaus nahmen das Angebot der Kirchengemeinde Buer an, von Holzschädlingen befallenene Gegenstände in den riesigen Kirchenraum zu stellen. Und so verbrachte die Kreuzigungsgruppe aus ihrer Klause einige Tage neben alten Küchen- und Bauernschränken, Truhen, Spinnrädern und Maibäumen im Kirchenschiff.

In früheren Zeiten lag die Klause Frielinghaus auf dem Weg der Prozessionen, die aus Wellingholzhausen hinausführten wie die Gute-Montag-Prozession. Heute wird die Klause zu Andachten direkt besucht.