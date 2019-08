Melle. Klein und pfiffig, flauschig und immer hungrig: Es waren ein paar ganz besondere Besucher, die am Mittwochnachmittag im DRK Altenheim Hardachstift zu Gast waren.

Sie hören auf die Namen Lillifee oder Ben, Foster, Bille oder Ernie: Die Ponys vom „Mini-Shetty-Show-Team“ haben den Bewohnern des Meller Altenheimes einen ganz besonderen Nachmittag geschenkt.

Eingeladen wurden die Ponys vom Hardachstift und der dort tätigen Motopädin Stefanie Rammert und ihren Kollegen. Und sie kamen natürlich nicht allein: Mit dabei waren neben Ergotherapeutin Bettina Warner und Physiotherapeutin Simone Wöbeking auch die „Pony-Mädels“ vom Hof Warner aus Dratum-Ausbergen.

Malin, Luisa, Elisa, Gemma, Ella, Anne und Rabea waren gespannt, wie die Bewohner des Hardachstiftes auf die Tiere reagieren. Auch Motopädin Stefanie Rammert freute sich auf die Begegnungen: „Das ist schon was Besonderes. Im Vorfeld haben viele der Bewohner darüber gesprochen und man hat gemerkt, dass sie das, was passieren wird, schon spannend finden.“

In der tiergestützten Therapie kennt sich Ergotherapeutin Bettina Warner durch die therapeutische Arbeit auf ihrem Hof aus. Aber Ponys mit in ein Altenheim zu nehmen, das war auch für sie Neuland. „Es ist eine ganz andere Herausforderung. Wir freuen uns einfach, dass wir hier sind und erleben dürfen, wie die Nähe der Tiere auf die Bewohner wirkt.“

Die Ponys beobachteten derweil keck, wie immer mehr Bewohner nach draußen kamen. Am Führstrick brachten Malin, Luisa, Elisa, Gemma, Ella, Anne und Rabea sie zu den einzelnen Bewohnern. Und während manch einer erst schüchtern guckte, streichelten andere sofort das weiche Fell oder die Mähne der liebenswürdigen Ponys. „Das ist so weich, herrlich“, freute sich eine Bewohnerin, die sich aus dem Rollstuhl beugte, um Lillifee zu berühren. Eine andere Bewohnerin streichelte ganz versonnen und mit Tränen in den Augen das weiche Fell von Ben wieder und wieder.

„Das zu sehen ist einfach schön“, freute sich Ricarda Samland, die als Ergotherapeutin im Hardachstift arbeitet, über den Zugang, den die Tiere auf ganz natürliche Weise zu den Menschen finden.

Anzeige Anzeige

Natürlich staubten die Tiere auch das eine oder andere Leckerchen ab. Zum Beispiel Möhren, die ihnen von den Bewohnern in kleinen grünen Futterschaufeln „serviert“ wurden.

Die Mädels vom Mini-Shetty-Show-Team hatten ganz offensichtlich Spaß am Austausch mit den Bewohnern und den vielen interessanten Begegnungen zwischen Zwei- und Vierbeinern.

„Ein Nachmittag, von dem einfach jeder profitiert“, resümierte Stefanie Rammert.