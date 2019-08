Melle. Vier Tage lang hatte sich Wolf-Eckart Dietrich aus Bielefeld mit der Christian-Vater-Orgel in der Meller Petrikirche vertraut gemacht und seine Stückauswahl eingerichtet. Am Mittwochabend lud er seine Zuhörer dann auf eine Reise durch „Zeit und Epochen“ ein, wie er in seiner Begrüßung erklärte.

Die Fahrt startete gewissermaßen in der Abteikirche Saint-Denis bei Paris, an der der französische Komponist Nicolas de Grigny (1672 bis 1703) als Organist wirkte. Mit der Vertonung des mittelalterlichen Textes „Veni creator spiritus“ erlangte er einen hohen Bekanntheitsgrad.

Zunächst zurückhaltend, dann immer mehr in den Zungenbereich hinein registrierte Wolf-Eckart Dietrich drei der Werke Grignys.

Auch Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) bewunderte Grigny, deren Einfluss laut Organist auch beim folgenden Es-Dur Präludium BWV 552/1 zu hören sei, das nun im Programm folgte. „Den dritten Teil der Clavierübungen von Bach, aus denen dieses Werk stammt, komponierte Bach 1724, in dem Jahr, in dem hier in Melle die Vater-Orgel gebaut wurde“, hatte Wolf-Eckart Dietrich erklärt.

Schwer für die Ohren

Und er nutzte für das Präludium die strahlenden, ja, voluminösen Mixturenklänge, die es allerdings schwer machten, das berühmte Werk mitzuhören, weil das Ohr die hellen Mischregister im Kirchenschiff nur schwer trennen kann.

Hörerholung folgte dann mit Bachs Choraltrio „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 676. Schön zu verfolgen waren die drei Stimmen, die der Organist mit rubati, den kleinen eher romantischen Zeitverschiebungen belebte, was aber eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Das Werk wirkt nämlich aus sich allein schon wunderbar meditativ.

Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel (1714 bis 1788) Kernkompositionen für Orgel sind die Orgelsonaten, von denen nun die in a-Moll folgte. Auch hier nutzte der Organist in den Ecksätzen wieder Mixturen, um einen orchestralen Eindruck zu erzeugen, gepaart mit halsbrecherischen Manualwechseln und damit einherklingenden Echowirkungen.

Von Bach Vater und Bach Sohn und damit von Leipzig und Berlin, ging die Reise nach der Choralbearbeitung „Dies sind die heil´gen zehn Gebot“ BWV 678 zurück nach Paris zu François Couperin (1688 bis 1733), der als Organist an der Kirche St-Gervais in Paris und an der Königlichen Kapelle in Versailles wirkte.

Wunderbar zart

Mit dem „Kyrie eleison“ zeigte Wolf-Eckart Dietrich, dass die historische Vater-Orgel nicht nur voluminös-strahlend, sondern auch wunderbar zart klingen kann. Er ließ ein mittelalterlich schnarrendes Zungenregister von warmen Flötentönen begleiten, um dann das „Offertoire sur les Grands Jeux“ nicht nur zu einem wohlklingenden Abendmahl, sondern wie er selbst eingeführt hatte, zu einem „opulenten Festmahl, dass die Wände wackeln“ werden zu lassen.

Der Gastorganist hatte dazu eingeladen, sich auf die Musik einzulassen. Die jedoch stand für manchen Zuhörergeschmack nicht im Vordergrund, sondern eher die mitunter überfrachteten Registrierungen.

Auch dieses letzte der sommerlichen Orgelkonzerte in der Petrikirche hatte Carillonist Gerd Kruse vom Rathausturm aus mit festlicher Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel eingeleitet und die Werke geschmackvoll ausgewählt.