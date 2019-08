Melle . Fußball-Landesligist SC Melle ist in der zweiten Runde des Bezirkspokals am BSV Holzhausen gescheitert. Die Grönegauer unterlagen am Mittwoch auf fremdem Platz dem erfahrenen, aber klassentieferen BSV mit 1:2. Bereits am Samstag geht es weiter für das Team von Trainer Roland Twyrdy: Es steht das zweite Spiel der Landesligasaison an.

Am Mittwochabend in Holzhausen war in 90 spannenden Minuten kein Klassenunterschied der Mannschaften erkennbar. Am Ende setzte sich der Bezirksligist mit 2:1 durch.



Der SC Melle startete gut in die Partie und kontrollierte das Spiel in der Anfangszeit. Die Gastgeber spielten aus einer kompakten Abwehr und lauerten auf Meller Fehler im Spielaufbau. Torchancen blieben aber zunächst auf beiden Seiten Mangelware. Das 1:0 für Melle fiel dann in der 14. Minute durch eine Unachtsamkeit des Holzhauser Torhüters Lukas Hengelbrock: SCM-Spieler Dennis Greiff spitzelte dem Keeper im Dribbling den Ball vom Fuß und konnte so ungehindert den Ball einschieben.

Das Ergebnis hielt aber nicht lange. Nur zehn Minuten später erzielten die Gastgeber durch einen direkt verwandelten Freistoß von Patrick Fiß den Ausgleich. Melle tat sich nun zunehmend schwer und hatte Mühe, im Offensivspiel sich Torchancen zu erspielen.

Dies änderte sich auch in der zweiten Halbzeit kaum. Die Meller Defensive stand zwar sicher, aber im Spielaufbau gelang es zu selten, die Abwehr des Gastgebers vor ernste Probleme zu stellen. So spielten sich viele Szenen im Mittelfeld ab. Das Spiel war geprägt von vielen Fouls und Fehlern auf beiden Seiten.

So hatten sich wohl viele Zuschauer schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt, als Holzhausen nach einem unnötigen Freistoß in der 90. Minute in Person von Torsten Kuhlmann zum 2:1 einköpfen konnte.

Für den SCM bedeutete dieses Tor bereits zum wiederholten Male das vorzeitige Pokalaus in der zweiten Runde.

Neue Tribüne wird eingeweiht

Am Samstagnachmittag geht es für den SC Melle nun in der Landesliga mit dem zweiten Spieltag weiter: Um 17 Uhr empfängt das Twyrdy-Team den BV Essen auf dem Melos-Kunstrasenplatz. Gleichzeitig wird mit diesem Spiel auch die neue Tribüne feierlich eingeweiht.

Der SCM trifft in diesem Spiel auf eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft aus Essen. Viele Spieler verließen den Club, nachdem sich der Hauptsponsor zurückgezogen hatte. Trotzdem verfügt das Team weiterhin über eine sehr spielstarke Mannschaft, die trotz der Niederlage am ersten Spieltag keinesfalls unterschätzt werden sollte.

Somit kommt es für den Gastgeber gleich zu einer kleinen Standortbestimmung. Ziel ist es, mit einem Heimsieg einen guten Start in die Saison hinzulegen. Dafür muss sich die Mannschaft aber deutlich steigern im Gegensatz zu den ersten beiden Pflichtspielen der Saison.

Das Zweikampfverhalten und die Abstimmung im Offensivspiel sind nur einige verbesserungswürdige Beispiele. Trotzdem ist man sich beim SCM sicher, dass das Team am Samstag ein gutes Spiel abliefern wird und der erste Sieg in der jungen Saison eingefahren werden kann.

Personell ist die Lage beim SCM relativ entspannt. Fehlen werden wohl nur Christopher Leonhardt, Jannik Ramm (Zerrung) und Matthias Strehl (Reha). Ob Konstantin Strohmeyer einsatzbereit sein wird, muss man allerdings noch abwarten. Er musste im Pokalspiel am Mittwochabend wegen Beschwerden frühzeitig den Platz verlassen.