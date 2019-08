Melle. Der Endspurt für eine besonders Aktion im Jubiläumsjahr 850 Jahre Melle läuft: Noch bis zum 8.September, dem Tag der guten Tat, haben alle Bürger die Möglichkeit, sich an dem Projekt "850 gute Taten für Melle" zu beteiligen. 520 Menschen haben das schon getan, sehr zur Freude des Ehrenamtsbüros und des "Vereins Tag der guten Tat".

Ziel der Aktion ist es, Meller Bürger dazu zu bewegen, eine gute Tat zu vollbringen. Alle Meller sind aufgerufen, sich mit kleinen oder großen Ideen an der Aktion zu beteiligen. Es zählen Ideen, Engagement, Einsatz: Jeder einzelne kann sich einbringen.

Schon 520 gute Taten

Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: „Inzwischen liegen mehr 520 Rückmeldungen mit interessanten Angaben zu ehrenamtlichen und weiteren freiwilligen Aktivitäten vor“, freut sich die städtische Freiwilligenkoordinatorin Katja Rauer.

Allein während des Stadtjubiläums hat sie zusammen mit Vertretern des "Vereins Tag der guten Tat“ und den Duo-Seniorenbegleiterinnen rund 400 Gespräche geführt, in denen eindrucksvolle Taten zutage getreten sind.

Besondere Höhepunkte waren für die Freiwilligenkoordinatorin die Geschichten, die hinter den guten Taten stehen. So hat beispielsweise eine Dame, seit sie im „Meller Kreisblatt“ von der Aktion erfuhr, jeden Morgen im Friedensgarten die Zigarettenstummel der letzten Nacht aufgesammelt und so bis zum Festwochenende die angestrebte Zahl von 850 Stück erreicht.

Selbstlose Bereitschaft

Beeindruckend ist auch die Zahl der Blutspenderinnen und Blutspender, von denen ein Herr im Laufe dieses Jahres bereits zum 100. Mal spenden wird: „Ohne diese selbstlose Bereitschaft das eigene Blut zu teilen, würden viele Menschen Unfälle und schwierige Operationen nicht überstehen können“, verdeutlicht Katja Rauer.

Einkäufe erledigen

Es sind aber auch die kleinen guten Taten, die viel Freude in den Alltag bringen können. So musizieren zum Beispiel Kinder und Jugendliche in den Meller Tagespflegeeinrichtungen, ziehen neben der Schule Lämmchen mit der Flasche groß oder erledigen für Nachbarn kleine Einkäufe und das Rasen mähen.

Noch bis zum 8. September, dem "Tag der guten Tat", der deutschlandweit stattfindet, läuft die Aktion. Die Initiatoren sind überzeugt, dass bis dahin die aktuell noch ausstehenden 330 guten Taten vollbracht werden. Alle Meller Bürger sind aufgerufen, sich mit kleinen oder großen Ideen an der Aktion und insbesondere an der Woche der guten Tat, die der Verein vom 31. August, bis 8. September veranstaltet, zu beteiligen.

Kleine Verlosung

Im Stadthaus und im Rathaus, in den Bürgerbüros und an anderen zentralen Orten sind ab sofort die bunten Aktionskarten ausgelegt, auf denen die Teilnehmer ihre „Gute Tat“ beschreiben oder einfach durch Ankreuzen „Gute Tat vollbracht“ ihre Teilnahme an der Aktion zurückmelden können. Wer seine Absenderdaten angibt, nimmt an einer kleinen Verlosung des "Vereins Tag der guten Tat“ am 15. September teil, bei der als kleine Anerkennung für das geleistete Engagement unter allen Teilnehmern kleine Preise verlost werden.

Als kleine symbolische Anerkennung erhält jeder Teilnehmer eine kleine Tüte Gummibärchen. Insgesamt 850 Tütchen haben die Initiatoren in einen großen Glasbehälter gesteckt, in der Hoffnung, dass das Glas alsbald leer wird.

Weitere Auskünfte erteilt Katja Rauer, Telefon 05422 965-266, E-Mail k.rauer@stadt-melle.de. sie und ihre Mitstreiter danken schon jetzt allen Teilnehmern für ihr Engagement.