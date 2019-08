Der vierte Sonderband entsteht: Michael Steinbacher (Zweiter von links) erläutert Jürgen Krämer, Uwe Plaß und Fritz-Gerd Mittelstädt (von links) an der hochmodernen Druckmaschine den Produktionsprozess. Foto: Peter Schatte

Melle. Ein Buch aus lauter Zeitungsartikeln? Das ist sicherlich etwas Außergewöhnliches! In Melle wird in Kürze eine solche Publikation erscheinen. Und zwar in Form des Meller Jahrbuchs „Der Grönegau“. Er beinhaltet in seinem vierten Sonderband einen Großteil jener Texte, die der Historiker und Vorsitzende des Heimatvereins Melle, Uwe Plaß, in den vergangenen drei Jahren für die Rubrik „Meller Zeitlupe“ des „Meller Kreisblattes“ verfasst hat.