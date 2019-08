Spenge. Ab 9. August können Besucher im Werburg-Museum Spenge historische Spiele selbst ausprobieren.

Im Museum gibt es einen ganzen Raum, der den Spielen früherer Zeit gewidmet ist. Nur wenige davon kann man allerdings direkt ausprobieren. Das ändert sich am Freitag: Dann wird eine eigene Sonderausstellung von Kinderspielen, Ritterspielen und Co. erzählen. Das Besondere: Alle gezeigten Spiele können von den Besuchern an Spieletischen selbst ausprobiert werden.

Anhand von Museumsrepliken und Nachbauten lassen sich dann Kartenspiele aus der Bauzeit der Werburg spielen oder das Glückshaus nachstellen; Geschicklichkeitsspiele laden ein, um die Wette Münzen zu schnipsen oder mit Knöchelchen die perfekte Runde zu erreichen. Oder zu entdecken was Dodelschach oder Wolf und Schafe bedeuten.

Im Begleitprogramm wechseln sich Themenführungen, Workshops und Familiennachmittage ab: Von Trinkspielen, Spielschulden und anderen üblen Seiten des Spiels erzählen Themenführungen für Erwachsene. Spielsteine aus Knochen

Bei den Familiennachmittagen wird altes Spielzeug vom Schwirrholz bis zum Drachen nachgebaut und ausprobiert. Bei den Workshops geht es darum, ganz nebenbei auf dem Weg zum eigenen Spiel historische Handwerkstechniken für sich zu entdecken. Dabei entstehen zum Beispiel individuelle Spielsteine aus Speckstein und Knochen.

Am 9. August um 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Am 11. August von 15 bis 17 Uhr findet ein Zeitreise-Nachmittag mit Familienaktionen in der „Spiele-Bau-Werkstatt“ statt. pm/nw

Weitere Termine auf www. werburg-museum-spenge.de