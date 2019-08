Borgholzhausen. Das plattdeutsche Theaterstück „Wer Schulden hätt, hätt auk Likör“ wird auf der Naturbühne Borgholzhausen aufgeführt.

Das plattdeutsche Theaterstück „Wer Schulden hätt, hätt auk Likör“ wird im August auf der Freilicht- und Naturbühne in Borgholzhausen aufgeführt. Die Veranstalter des Piumer Bauerntheaters versprechen einen fröhlichen und zugleich spannenden Abend in Borgholzhausen an der Bergstraße.

Alles hätte im Gasthof „Zum Blauen Bären“ so schön sein können. Wirt Alfred erlegt das benötigte Wild im angrenzenden Wald selbst und brennt im Keller den Schnaps für die Wirtschaft. Doch plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Zuerst brennt das Plumpsklo nebst Anbau nieder, ein neuer Förster erscheint im Ort und sucht mit allen Mitteln die Ursache für das so stark dezimierte Wild im Revier.

Zu allem Überfluss erscheint eines Tages der mysteriöse Herr Klotz. Als Onkel Franz hinter das Geheimnis des neuen Gastes kommt, schmiedet er mit Ella einen verhängnisvollen Plan...

Wie das Stück weitergeht, können Theaterfreunde am Mittwoch, 14. August, Freitag, 16. August, Mittwoch, 21. August, Freitag, 23. August, und Mittwoch, 28. August, erfahren. Die Vorführungen beginnen stets um 19.30 Uhr. Tickets für Erwachsene kosten acht Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen vier Euro. pm/nw

Karten gibt es an der Abendkasse oder auf der Internetseite www.Piumer-Bauerntheater.de