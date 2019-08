Löhne. Der Kartenvorverkauf für das 18. Internationale Literaturfest Poetische Quellen 2019 in Ostwestfalen-Lippe hat begonnen.

Die Eintrittskarten für diesen kulturellen Veranstaltungshöhepunkt des Spätsommers im Aqua-Magica-Landschafts- und Kulturpark können per Telefon 0160 6103535 oder E-Mail poetischequellen@t-online.de bestellt werden.

Das jährlich mit großer Spannung erwartete Programmheft liegt druckfrisch bei Vorverkaufsstellen wie der Bielefelder Buchhandlung „Eulenspielgel“ (Telefon 0521 175049) aus. Das Internationale Literaturfest „Poetische Quellen“ findet in diesem Jahr vom 21. bis 25. August unter anderem mit zwei deutschlandweiten Buchpremieren von den Schriftstellern Raoul Schrott und Ilma Rakusa statt. Das Motto heißt diesmal: „Die Lesbarkeit der Welt“.Konzertlesung

Bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 21. August, präsentiert das 16-köpfige, international besetzte Weltmusik-Orchester Ensemble Vinorosso gemeinsam mit dem großartigen Schauspieler und Sprecher Rolf Becker das Programm „Weltsichten“: Eine abwechslungsreiche Konzertlesung, die farbenfrohe Musik und überwältigende Texte aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen miteinander verbindet, wobei die Texte extra für die „Poetischen Quellen“ zusammengestellt wurden.Die Lesbarkeit der Welt

Bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 22. August, kommt es in der ersten Autorenbegegnung zu einem Wiedersehen mit dem österreichischen Schriftsteller Raoul Schrott. Zusammen mit dem aus dem Fernsehen bekannten Schweizer Autor und Literaturkritiker Thomas Strässle dreht sich an diesem Abend unter dem Titel „Im Wald von Fakes und Fiktionen“ alles um die heutige Lesbarkeit der Welt zwischen „Fake“ und Fiktion.

Weitere Höhepunkte sind der Besuch des ungarischen Schriftstellers, Filmema-chers und Dramatikers An-drás Forgách zum Abschluss des Internationalen Literaturfestes, der zusammen mit dem britischen BBC-Korrespondenten Osteuropas Nick Thorpe auf der Bühne zu erleben sein wird, der Auftritt des Schauspielers Christian Berkel mit seinem Spiegel-Bestseller „Der Apfelbaum“, der italienische Bestseller-Autor Edoardo Albinati und wie immer natürlich auch das traditionelle „Sonntagsgespräch – Forum für Demokratie“, diesmal unter anderem mit der weltweit bekannten dänischen Bestseller-Autorin Janne Teller.

Neben den Nachmittagslesungen auf der Naturbühne im Aqua-Magica-Landschafts- und Kulturpark locken wie immer weitere Veranstaltungsforen wie die beiden „Tischgespräche“ und der „Lyrik-Abend“, bei dem in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe „Grand Tour – Reisen durch die junge Dichtung Europas“ mit den Lyrikern Federico Italiano, Margarida Vale de Gato und Marko Poga ar – Station bei den „Poetischen Quellen“ machen wird.Büchertisch

Ein umfangreicher Büchertisch steht bei allen Veranstaltungen zur Verfügung. Selbstverständlich ist mit dem Moderator Jürgen Keimer auch die „Stimme der Poetischen Quellen“ wieder mit von der Partie. pm/nw

Weitere Informationen unter www.poetischequellen.de.