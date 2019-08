Bad Oeynhausen. Bei ihrem Konzert am Sonntag, 11. August, um 18.30 Uhr zeigt Pianistin Katie Mahan ein abwechslungsreiches Programm.

Bei ihrem Konzert am Sonntag, 11. August, um 18.30 Uhr zeigt Pianistin Katie Mahan ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken von Mozart, Clair de Lune und einem Amerikaner in Paris: George Gershwin.

Man könnte schon fast von einem Heimspiel sprechen, wenn Katie Mahan im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in der Wandelhalle spielt. Mit ihren umjubelten Auftritten hat sich die Amerikanerin zahlreiche Fans im Heilbad erspielt.

Die Sonate c-Moll, komponiert 1785, gilt als Höhepunkt der Klavierwerke Mozarts. Die grüblerische Chromatik und die dramatischen Kontraste sind besonders auffällig. Sie ähneln in ihrer reichen emotionalen Sprache dem Don Giovanni. Vertontes Gedicht

Liszts Werk „Der Heilige Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend“ wurde 1863 komponiert. Ein in sei-nem Besitz befindliches Gemälde zum gleichen Thema – die Überquerung der Straße von Messina – hatte ihn dazu inspiriert.

„Clair de Lune“ aus der „Suite Bergamasque“ ist das wohl berühmteste Klavierstück von Debussy. Es wurde 1890 komponiert und 1905 überarbeitet. Der Titel der Suite geht auf die Stadt Bergamo in Italien zurück, die Heimat des Harlequin der „Commedia dell’arte“.

Ein Amerikaner in Paris ist ein für Orchester vertontes Gedicht, das 1928 in Paris von Gershwin komponiert wur-de. Sein Klang erweckt die Gefühle der 20er-Jahre in Paris.

Selbst verwöhnte Konzertbesucher werden von Katie Mahan beeindruckt sein, schrieb ein Kritiker der Münchner Abendzeitung. Die amerikanische Pianistin gilt als eines der herausragenden Talente. Wegen ihres poetischen Spiels und ihrer einzigartigen musikalischen Persönlichkeit werden gerade ihre Interpretationen Claude Debussys, George Gershwins und der Wiener Klassiker zu einem Hörgenuss. Einzigartiger Stil

Katies größter musikalischer Einfluss war ihr Studium mit dem französischen Pianisten Pascal Rogé. Nach Studien in Frankreich führte sie die Musik in jungen Jahren bereits rund um den Erdball. Bei sechs Konzerten in Russland spielte sie unter anderem in der Großen Halle des Tschaikowski Konservatoriums, sie debütierte im Konzerthaus Berlin, dem Prinzregententheater in München und der Smetana Hall in Prag.

Meisterklassen bei Weltstars wie Lang Lang und Auftritte als Solistin sowie mit großem Orchester haben ihren außergewöhnlichen Stil geprägt. Ihre bisher bedeutendste CD-Produktion, Leonard Bernsteins ge-sammelte Klavierwerke, entstand unter dem Label der Deutschen Grammophon Gesellschaft.

Tickets für 25 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 05731 1300, ge-öffnet montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr, samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen. pm/nw

Die Abendkasse ist ab einer halben Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Jugendliche unter 18 Jahren haben kostenfreien Eintritt.