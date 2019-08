Bruchmühlen. Die Mieter sind raus, der neue Eigentümer Wohnungsbau Grönegau GmbH (WBG) entwickelt noch Nutzungsideeen, und Architekt Armin Cawall untersucht im Auftrag der WBG die Gebäudesubstanz: Die Rede ist vom alten Bahnhof im Meller Stadtteil Bruchmühlen.

Minima dolorum consequatur quia itaque veritatis totam ut nobis. Aliquid neque placeat reiciendis dicta amet architecto. Ea vel quia quia ducimus sunt accusantium soluta id. Est delectus iste ad quasi.

Amet soluta voluptas ipsa ipsum repellendus alias odit adipisci. Adipisci sint molestiae qui sit unde at. Nostrum ea quam distinctio sed sit est. Fugit fugit quas voluptas aut non. Voluptas maiores enim aut dolore illum saepe tempora. Corporis aliquid dolorem quaerat molestiae soluta eius animi non. Voluptatem quisquam sequi rem.