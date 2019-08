Melle. Mit seinem zweiten Programm "Das Leben ist schön" ist das A-cappella-Quintett "Alte Bekannte" zu Gast in der Martinikirche in Buer. Das Konzert der Gesangsakrobaten beginnt am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr.

Alte Bekannte, Nachfolgeband der legendären Wise Guys, ist derzeit auf Deutschlandtour. Die fünf Ensemble-Mitglieder mit dem Ex Wise-Guys-Frontmann Dän Dickkopf singen zusammen mit Nils Olfert & Björn Sterzenbach und den neuen Gesichtern Clemens Schmuck und Ingo Wolfgarten eigene Songs und bekannte Wise-Guys-Songs.

Die schon jetzt große Fangemeinde und alle erstmaligen Konzertbesucher erwartet ein extrem kurzweiliger Abend, an dessen Ende die Allermeisten wohl aus dem Konzertsaal schweben und sagen werden: „Das Leben ist ja wirklich schön!“ Was will man mehr? Alte Bekannte selbstverständlich wissen, dass ihre These durchaus diskutabel ist.

Im Mittelpunkt der Tour stehen die Songs der neuen CD, die das erfolgreiche Debütalbum „Wir sind da!“ (Platz 23 der deutschen Albumcharts) in Sachen Vielseitigkeit, Witz und musikalischer Finesse sogar noch übertrifft. Aber natürlich werden weder die beliebtesten Hits dieser ersten CD noch ausgewählte „Perlen“ aus dem riesigen Kanon der Wise Guys fehlen.

Dazu kommen Coverversionen berühmter Songs mit zum Teil aberwitzigen neuen Texten aus der Feder von Daniel „Dän“ Dickopf, der als Ex-Frontmann der Wise Guys auch bei Alte Bekannte textlich vorangeht. Seine Kompositionen und die seiner (zum Teil neuen) Kollegen Clemens Schmuck, Ingo Wolfgarten und Nils Olfert garantieren zudem eine musikalische Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Björn Sterzenbach, der Fünfte im Bunde, brilliert auf der Bühne zudem als Bassist und überzeugt neben Dän und Clemens auch als charmanter Moderator.

Die Konzertbesucher erleben einen Abend mit alten Bekannten, an dessen Ende man tatsächlich wieder glaubt, dass das Leben schön ist. Was will man mehr?

Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. So auch über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik: 0173/2505926.