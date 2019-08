Das Team des Fachwerk 1775 konnte sich im vergangenen Jahr über mehr als 200 Gäste freuen. Foto: Petra Gieseke, LVO

Melle. Die Reihe "Sommerflimmern - Kino auf dem Lande" wird am Freitag, 9. August, im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen fortgesetzt. Das Team des Fachwerk 1775 hat sich dazu eine bilderreiche Hommage an die Literatur ausgesucht: Der Buchladen der Florence Green.