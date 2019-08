Melle. Die Jugend- und Kartrennsportabteilung des AC Melle hat mit Variato Wildemann ein neues Talent in ihren Reihen. Der 13-Jährige aus Melle fährt in seiner ersten Rennsaison im Kartsport für den AC Melle in der Klasse der jüngsten Motorsportler. Da ist er auf Anhieb im vorderen Drittel der besten deutschen Fahrer dabei.

Vor zwei Jahren stieg Variato Wildemann in den Kartsport ein und trat mit Beginn des Jahres 2019 dem AC Melle bei. Da trainierte er auch ein paarmal zusammen mit dem Team Mediastall des AC Melle die ersten Runden im Rennkart. Aber das Ziel der Motorsport-begeisterten Familie Wildemann war von Anfang an die Teilnahme am Westdeutschen ADAC Kart-Cup (WAKC).

Nach den ersten sehr erfolgreichen Rennen im WAKC wollte der junge Fahrer nun den nächsten Schritt gehen. „Wir haben gerade erst mit dem Kartsport angefangen und wissen daher nicht genau, wo Variato fahrerisch steht und wie wir seine ersten Erfolge im Clubsport einordnen sollen. Die WAKC-Saison läuft dieses Jahr richtig gut bei uns“, sagte Vater Eugen Wildemann. Der Ehrgeiz bei dem jungen Motorsportler ist groß. Und so sucht Varioto seit Anfang dieser Saison neben den Rennen in der WAKC auch die Herausforderung in der höchsten Rennklasse des ADAC, der Kart-Masters-Serie.

Vor ein paar Wochen wurde eine A-Lizenz beantragt, die zwingend für die Teilnahme an den Rennen der Masters-Serie erforderlich ist. Man erhält die Lizenz nur, wenn im Vorfeld genügend ADAC-Veranstaltungen erfolgreich gefahren worden sind. Das war bei Variato der Fall, so stand einem erstmaligen Start bei den Kart-Masters nichts mehr im Wege.

Rennen gegen beste Kartfahrer Deutschlands

Im Juli wurde es dann für Variato Wildemann im höchsten deutschen Prädikat für die Klasse der Bambini ernst – im ADAC Kart-Masters. Deutschlands talentierteste Bambini-Kartfahrer gingen zur Mitte der Saison in Oschersleben in der Magdeburger Börde an den Start. Für Variato war das eine neue Erfahrung, gegen die besten Kartfahrer Deutschlands anzutreten. Auch an das sehr professionelle Umfeld musste man sich erst gewöhnen. Nach anfänglicher Nervosität platzierte sich der Meller Motorsport-Pilot immer besser.

Der 13-Jährige steigerte sich in den Vorläufen, bis er in den beiden Rennen seine Nervosität ablegte und den etablierten Piloten den Rang ablief. Am Samstag reichte es schon zu Platz zehn in den Vorläufen. Sein erstes Rennen am Sonntag lief noch nicht ganz optimal, aber schon im zweiten Rennen ist Variato, von Position 17 gestartet, als Achter ins Ziel gekommen. „Das haben wir bei so einem hochkarätigen Starterfeld nicht erwartet. Wir sind sehr zufrieden. Aber gerade der Einstieg ins Wochenende bei dieser hochkarätigen Rennserie hat uns gezeigt, dass Variato noch viel üben muss“, analysierte Vater Eugen Wildemann.