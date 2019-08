Einblicke in die Arbeit der Orthopädietechnik gab Geschäftsführer Bert Lange (Mitte) den CDU-Landtagsabgeordneten während ihres Besuch bei der Firma RAS. Foto: Simone Grawe

Melle. Zehn Stationen an zwei Tagen: Das Programm der Sommertour der CDU-Landtagsabgeordneten der Bezirksgruppe Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim war äußerst ambitioniert. Unter dem Thema "Handwerk" informierten sich die Abgeordneten in den jeweiligen Wahlkreisen in verschiedenen Betrieben über deren Besonderheiten, darunter auch in Melle bei der Firma RAS-Team.