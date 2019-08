Melle. Mewes Wilken und seine kleiner Hund Snoop bestreiten Etappe für Etappe auf ihrem Weg nach Italien. Die beiden sind wohlbehalten in Haltern am See angekommen und verbrachten die erste Nacht im Zelt.

Morgens beschlichen Snoops Herrchen Zweifel bezüglich seines Vorhabens mit dem Rad nach Italien zu fahren. „Mir war kalt, meine Klamotten waren feucht und ich wollte gescheit frühstücken. Sollte ich umkehren?“, berichtete der junge Mann.

Aber als die Sonne höher am Himmel stand, wichen die morgendlichen Zweifel dem alten Kampfgeist. Mit Snoop im Korb ging es weiter in Richtung Rheinfels. „Die Route meinte es gut mit mir, führte mich entlang der Kanäle und belohnte mich mit einer ebenen Strecke.

Plötzlich geht nichts mehr

Kurz hinter Wesel, als Wilken grad den Rhein überqueren wollte ging plötzlich nichts mehr. „Die Pedalen ließen sich nicht mehr treten und die ganze Schalteinrichtung hing quer über den Zahnrädern“, berichtete er. War das Ende seiner Reise in Sicht? „Wie soll ich denn ein Fahrrad reparieren. So etwas habe ich doch noch nie gemacht“, so Wilken.

Aber die Not lässt ihn einen kühlen Kopf bewahren und klare Gedanken fassen. Schnell erkannte er, dass der Schaden harmloser war als gedacht. Im Handumdrehen saß alles wieder sicher an seinem Platz und kurze Zeit später auch Snoop in seinem Korb und weiter ging es gen Niederlande nach Roermond. „Mittlerweile merkte ich die vielen Kilometer sehr in den Beinen, meine Kraft ließ nach. Aber ich riss mich zusammen, denn ich wollte keine Sprüche hören wie: “das haben wir doch gleich gesagt, dass du es nicht schaffst“.

Snoop und ich fuhren weiter. Wir fuhren über breite Fahrradstraßen die uns nach Belgien führten. Mit jedem neuen Land wurde ich mir meiner Freiheit ein Stückchen mehr bewusst“, so der Fachoberschüler und suchte sich für diese Nacht in Waremme ein Bett im Kornfeld. In Charleroi erfuhr der junge Mann zum ersten Mal auf seiner Tour echte Gastfreundschaft. Von einer älteren Dame wurde er eingeladen in ihrem Garten sein Zelt aufzuschlagen.

Gastfreundschaft

„So eine Freundlichkeit war ich von Fremden nicht gewohnt. Ich fühlte mich wohl und lernte auch den Rest der Familie kennen. Ich war für einen Tag so etwas wie ein Familienmitglied“, erzählte er. Snoop hatte sich bis nach Charleroi gut geschlagen, zwar war es in seinem Körbchen oft sehr unruhig, da die Reise auch durch unebenes Gelände führte.

Snoop beobachtete alles sehr genau und verkrümelte sich abends schnell im Zelt an die Seite seines Herrn und schlief gut behütet ein. In Reims trafen die beiden auf ein ganz besonderes Ereignis; die Tour der France durchquerte die Stadt. „Noch nie habe ich so eine Fahrradbegeisterung erlebt. Die Menschenmassen an den Straßen jubelten den Fahrern zu. Es war sehr ergreifend“, erzählte der junge Mann. Und irgendwie fährt auch Mewes Wilken seine „Tour de France“, die zeitweise unter keinem guten Stern stand.

Erneute Panne

In Saint Amour kam es erneut zu einer Panne. „Mein Reifen war durchgefahren und der letzte Schlauch geplatzt. Nirgendwo war ein Fahrradladen in Sicht“, so Wilken. Schweren Herzens entschloss er sich die Strecke bis Chambery mit dem Zug zu fahren. Snoop dankte ihm diese Entscheidung. Im Zug wurde er durch die sanften Bewegungen in den Schlaf gezogen.

In Chambery mussten die beiden einen 12 Kilometer langen Fußmarsch auf sich nehmen bis zum nächsten Campingplatz. „Am nächsten Tag ließ ich mein Rad reparieren und wir fuhren von Chambery über den Mont- Cenis, einem Bergmassiv in den Westalpen, bis nach Susa“, so Wilken.

Den Berg zu bezwingen war nicht leicht, oft musste er sein Rad schieben, da die Steigung mit Rad, Hund und Gepäck nicht zu bewältigen war. Aber der Ehrgeiz des jungen Radfahrers besiegte das 2083 Meter hohe Bergmassiv. Glücklich es geschafft zu haben, erreichten beide Susa, eine italienischen Kleinstadt am Fuße des Mont-Cenis-Passes, in der Provinz Turin.



Nach einer kurzen Stippvisite in Turin, ging es weiter in das 50 Kilometer entfernte Asti, dort waren Mewes Wilken und Snoop für ein Couchsurfing (Gastfreundschaftsnetzwerk, in dem die Mitglieder kostenlose Unterkünfte finden können) angemeldet.