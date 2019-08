Melle. Ein kurzer Regenschauer vor dem Ortstermin bei Gärtnermeister Klaus Jurgelucks in Bakum: einer seiner Mitarbeiter in der Baumschule hat seine Regenkombi angezogen und bringt den großen Wasserbehälter zu den immergrünen Lebensbäumen. Wässern bei Regen? Klaus Jurgelucks hat einige Tipps samt Erklärungen parat, wie Gartenbesitzern ihren durstigen Pflanzen jetzt sofort und auch dauerhaft helfen können.

„Wenn die Geranie in Beet oder Kübel zu wenig Wasser hat, dann schlappt sie, lässt Blätter und Blüten hängen. Wenn ich sie sofort gieße, dann richtet sie sich nach kurzer Zeit wieder auf“, sagt er. „Einem Baum oder Strauch sieht man aber nicht sofort an, dass er Wasser braucht, das dauert mitunter Wochen“, erklärt der Gärtnermeister mit Fachschwerpunkt Baumschule. Klaus Jurgelucks sieht die wochenlange Trockenheit als Chance für den Hobbygärtner, sich mit den Bedürfnissen der Pflanzen als Lebewesen wieder auseinanderzusetzen und sie nicht als reinen Dekoartikel zu behandeln.



Mit Sorge sehen die Gartenbesitzer, dass einige ihrer Büsche und Bäume, auch die immergrünen, Blätter und Früchte abwerfen. Das sei aber ihr natürlicher Schutz, erklärt der Fachmann. Nachdem der erste Trieb für das Wachstum im kommenden Jahr abgeschlossen ist und relativ gute Knopsen an Baum und Strauch gebildet seien, legen sie nun eine Ruhepause ein, weil die Wasserversorgung knapp geworden ist.

Viele Früchte gebildet

Auffallend ist, dass viele Pflanzen wie Kirschlorbeer oder Hainbuche viele Früchte gebildet haben. In Notzeiten sei das ganz natürlich, erklärt Klaus Jurgelucks. Die Pflanzen verbrauchen allerdings mit der Produktion der vielen Früchte viel Energie und Wasser.

„Um die Regeneration der Pflanzen zu stärken und sie auch vor zu viel Verdunstung zu schützen, dürfen sommergrüne Gehölze wie Buchenhecken jetzt gerne geschnitten werden.“ Später austreibende Knospen sollten aber an den Ästen bleiben. Auch dem Kirschlorbeer, der seine immergrünen Blätter zur verlieren beginnt, könne mit dem Abschneiden der Früchte geholfen werden.

In der Baumschule zeigt der Fachmann anhand einer Hainbuche, die viel Früchte gebildet hat, dass ihre Zweige dünn und ihre Blätter blassgrün geworden sind. Die geschnittene Buchenhecke aber weist dunkelgrüne Blätter und starke Äste auf.

Junge Gehölze brauchen Schatten

Im Gegensatz zu älteren Bäumen brauchen neu angepflanzte Gehölze jetzt Schatten, um auch hier die Verdunstung zu verlangsamen. „Sie können mit Schattenleinen oder Netzen beschattet werden“, so Klaus Jurgelucks.

Ferner sei es günstig, sich in seinem Garten eine Zeigerpflanze zu suchen, die mit dem Hängenlassen der Blätter meldet, wenn das Wasser fehlt. So zeigt ein Schneeballstrauch in seiner Baumschule am Hallendach an, wann dessen Begrünung wieder gesprengt werden muss.

Boden gut behandeln

Auf Dauer rät der Baumschulgärnter, besonders auch den Boden gut zu behandeln. Und das heißt nicht, ihn von allem zu befreien, was dem Gärtner unordentlich erscheint. Im Gegenteil: „Rasenschnitt oder später das Herbstlaub muss nicht zum Grünplatz gebracht werden“, so Klaus Jurgelucks. Unter Bäumen und Sträuchern sorgt es dafür, dass die Feuchtigkeit nicht so schnell aus dem Boden verdunstet. Viel Gießen bei starker Trockenheit bringt eher wenig, erklärt der Gärtner, denn dann läuft das Wasser einfach oberflächlich ab. Besser sei, per Tropfenbewässerung eine Grundfeuchtigkeit im Boden zu halten, der damit das Gießwasser gut aufnehmen kann.

Darum also versorgen die Mitarbeiter die Pflanzen in der Baumschule mit Wasser, auch wenn es mal kurz geregnet hat. „Wir brauchen etwa eine Woche lang Regen, damit der Boden bis 20 Zentimeter Tiefe wieder durchlässig wird“, sagt Klaus Jurgelucks.