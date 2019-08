Melle. Ein 13-jähriger Junge ist am Dienstagnachmittag mit seinem Skateboard gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Meller Polizei war der Jugendliche auf der Straße Hilgensele in Buer unterwegs, als er aus bislang nicht geklärten Gründen zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Junge war zunächst nicht ansprechbar. Zeugen leisteten Erste Hilfe, ehe der Junge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Vor Ort war zudem ein Notarzt sowie die Besatzung von zwei Streifenwagen. Zum Unfallhergang konnte die Polizei am Abend keine näheren Angaben machen. Der Junge blieb im Krankenhaus.