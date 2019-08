Oldendorf. In der Nacht vom 12. auf den 13. August (Montag auf Dienstag) erwarten die Astronomen der Expo-Sternwarte in Oldendorf das Maximum des Sternschnuppenschwarms der Perseiden zu erwarten.

Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde können bei schönem Wetter beobachtet werden. In den Tagen davor und danach deutlich weniger.

60 Kilometer pro Stunde

Der Ursprung der Perseiden ist der Komet Zwift-Tuttle, durch dessen Bahn jährlich die Erde wandert. Die Sternschnuppen sind mit 60 Kilometer pro Sekunde recht schnelle Objekte.

Durch das 1,12 Meter durchmessende Fernrohr werden parallel gezeigt: Der Mond mit Kratern, Gebirgen und Rillen. Der Planet Jupiter mit farbigen Wolkenbändern und Monden, sowie der Ringplanet Saturn, ebenfalls mit Monden.

Einlass in die EXPO-Sternwarte am Rattinghauser Weg ist am Montag den 12. August um 21 Uhr.