Melle. Kurz vor der Eröffnung der neuen Tribüne am Samstag auf dem Melos-Platz unterstützt die Volksbank Melle das neueste Bauprojekt des Sport-Clubs Melle 03 mit 5000 Euro.

„Wir fördern gerne soziales Engagement und Sportvereine, in denen viel ehrenamtliche Leistung erbracht wird“, begründete Volksbank-Vorstand Thomas Ruff die finanzielle Unterstützung durch das Geldinstitut. Als einer der mitgliederstärksten Vereine in Niedersachsen sei der SCM eine „absolute Größe in der Stadt Melle“.



Vereinsbullis gefördert

Er wisse aus eigener Erfahrung in einem Sportvereinsvorstand, dass die Arbeit mit Kinder-, Jugend- und Nachwuchsteams gut ausgebildete Übungsleiter und einen beträchtlichen Fahraufwand erfordere, ergänzte Ruff. „Deshalb haben wir auch schon die drei Vereinsbullis gefördert“, merkte er an.

„In der Tat ist die Vereinsarbeit ohne Sponsoren nicht zu leisten“, dankte unter dem Dach der neuen Tribüne der SCM-Vorsitzende Stefan Siepelmeyer der Volksbank Melle für ihren großzügigen finanziellen Beitrag. Das 4,50 Meter hohe, aber vor allem lange Bauwerk an der West- und Wetterseite des Kunstrasenplatzes bietet bis zu 240 Besuchern Sitzplätze, die vor heißer Sonne, Wind und Regen Schutz bieten.

Fans profitieren

Damit kann nun auch auswärtigen Gästen an dem seit 14 Jahren bestehenden Kunstrasenplatz endlich ein gewisser Komfort geboten werden. Von dem 250.000-Euro-Projekt profitieren nicht nur die Fans und Betreuer der Landesliga-Fußballmannschaft, sondern letztlich alle 26 Fußballteams mit ihren Begleitern und auswärtigen Gästen.