Solidarische Landwirtschaft in Melle-Buer läuft gut an

Einen Wochenvorrat Gemüse nehmen Zofia Trocha, Maja (1) und Erik (3) mit nach Hause. Foto: Norbert Wiegand

Buer. Die „Solidarische Landwirtschaft“ (Solawi) auf dem Elshof von Therese und Carl-Philipp Brinkmeyer ist gut angelaufen. An jedem Freitagnachmittag holen 65 offenbar gut gelaunte Anteilseigner am Hustädter Heegweg ihre Anteile an den landwirtschaftlichen Produkten des Biohofes ab.