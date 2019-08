Melle. Zum 70. Mal wird in diesem Jahr das Altenmeller Erntedank- und Volksfest veranstaltet. Im Vorfeld messen sich die örtlichen Vereine am Samstag, 17. August, beim Juxturnier in einem lustigen Wettstreit.

Der Spielplatz am Feuerwehrhaus in Altenmelle verwandelt sich am Samstag, 17. August, in eine Spiel-Arena der besonderen Art. Ab 14 Uhr treten die örtlichen Vereine und Straßenmannschaften zum Wettstreit in verschiedenen lustigen Disziplinen gegeneinander an. Dabei hoffen alle Teilnehmer auf zahlreiche Zaungäste, die die Lokalmatadoren anfeuern.

Teilweise exotische Namen lassen auf einen nicht ganz so ernst gemeinten Wettkampf hoffen. So treten der Altenmeller Export, die Büschlinge, Süwerskamp, die Landwirte, die SG Wievenesch/Liedertafel Altenmelle, die katholische Jugend und die Ullersdorfer gegeneinander an. Für ein entsprechendes Rahmenprogramm und für Speisen und Getränke haben die Veranstalter gesorgt.

Das Festwochenende vom 6. bis 8. September wartet mit unterschiedlichen Programmpunkten auf. Den Auftakt bildet am Freitagabend um 20 Uhr ein Laternenumzug, der am Feuerwehrhaus Altenmelle beginnt. Die Laternen werden ab 19.30 Uhr verteilt. Der Umzug führt durch folgende Straßen: An der Thomasburg, Lohkamp, In den Büschen, Nachtigallenstraße, Heinrich-Dreyer-Straße, Ullersdorfer Straße und Justus-Möser-Straße.

Im Anschluss nimmt ab 21 Uhr das zehnte Altenmeller Oktoberfest auf dem Festplatz am Feuerwehrhaus Altenmelle seinen Verlauf (Einlass ist ab 20 Uhr). Zu Gast sind "Winfried Stark und seine Original Steigerwälder". Karten zum Preis von elf Euro gibt es im Vorverkauf bei Getränke Ahlmeyer, im Schuhhaus Geile und im St. Raphael Kindergarten. An der Abendkasse kosten die Karten 13 Euro.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Altenmeller Abends. Unter dem Thema: "Damals in Altenmelle - Geschichten aus der Heimat" treten örtliche Vereine und Straßenmannschaften auf. Für den richtigen Ton sorgt an diesem Abend die Band "Back to the Roots".

Am Sonntag wird ab 14 Uhr die Erntekrone vom Hof Meyer abgeholt, was mit einem großen Festumzug verbunden ist. Die Route geht vom Hof Meyer über den Karlsweg, Heinrich-Dreyer-Straße, Ullersdorfer Straße, Justus-Möser-Straße, Wittekindsweg, Süwerskamp, Wittekindsweg und Justus-Möser-Straße zum Festplatz. Anschließend sind verschiedene Auftritte und Festansprachen geplant.