Stiftungsarbeit in Melle: Endlich mal konkret

Oldendorf. Die Förderung der Blühwiesen-Projekte in Melle durch die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Mit der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung kommt jetzt auch in Melle eine Akteurin ins Spiel, die für den Bereich Umwelt- und Naturschutz wichtige Voraussetzungen mitbringt: Geld, Fachwissen und Entscheidungfreude.

Das wurde beim Besuch des Geschäftsführers und der Fachreferentin beim Blühwiesen-Projekt in Oldendorf deutlich. In dieser Stiftung sind Leute am Werk, die förderwürdigen Vorhaben zum Erfolg verhelfen wollen und sich nicht hinter Konzepten und bürokratischen Hürden verbarrikadieren. Die Kritik von Geschäftsführer Karsten Behr in Richtung staatlicher und damit auch kommunaler Umweltschützer spricht Bände. Er weiß, wovon er redet, denn er vertritt die größte Förderstiftung in Niedersachsen und ist viel im Land unterwegs. Mit Ausnahme der früheren Meller Umweltbeauftragten Josefa Schmitz glänzten und glänzen auch ihre Nachfolger meist durch Arbeit im Verborgenen.

Da tut es gut, wenn die Stiftung in die Bresche springt, Öffentlichkeit für ein wichtiges Meller Projekt erzeugt, es als „einmalig“ einordnet und fördert.

Auch so geht Umwelt- und Naturschutz.