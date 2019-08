Melle. Die 53. Exkursion der BDB-Bezirksgruppe Melle hatte die Nordfriesische Insel Föhr als neues Ziel in deutschen Landen auf der Liste.

Gestartet wurde mit 36 Teilnehmern und erreichten nach der Frühstückspause in Jesteburg, gegen Mittag Brunsbüttel mit der westlichen Schleuse des Nordostseekanals (NOK). Dort wurde nach der geführten Besichtigung ein kurzen Film über den notwendigen Bau einer dritten Schleusenkammer angesehen.

Kaffeepause in Tönning

Der NOK ist die meistbefahrenste, künstliche Wasserstraße der Welt. Auf der Weiterfahrt zum Fähranleger in Dagebüll wurde das Eidersperrwerk durchfahren und in der kleinen Hafenstadt Tönning eine Kaffeepause eingelegt. Die einstündige Überfahrt von Dagebüll bis nach Wyk auf Föhr lief problemlos, so dass punktgenau das Hotel Upstalsboom erreicht wurde.



Am zweiten Tag wurde vom Hafen Wyk auf Föhr mit der Fähre die Reise zur Insel Amrum angetreten. Bei dem strahlendem Wetter konnte man bequem bis zur Insel Sylt sehen. Vom Hafen Wittdün fuhren wir mit der Inselbahn „Paul“ über Süddorf, Steenodde und Norddorf bis nach Nebel, dem schönsten Ort der Insel. Dort konnte nach dem Mittagessen der Ort, die St. Clemens Kirche und der Friedhof mit den Kapitänsgrabsteinen angesehen werden.

Der dritte Tag war ganz der schönen Insel Föhr gewidmet. Die Inselrundfahrt per Bus stellte aufgrund enger, kurviger Wege selbst unseren erfahrenen Busfahrer Hansi vor besondere Herausforderungen. Unser qualifizierter Inselführer Horst Köchler – extra aus Husum angereist – erzählte auf der Fahrt die Geschichte der Insel und vermittelte die Schönheiten. Besonders ging er auch auf den wichtigen Schutz der Westküste Schleswig-Holsteins durch die vorgelagerten Inseln und Halligen sowie den modernen Deichbau ein.

Viele schöne Orte

Viele schöne Orte wurden auf unserer weiteren Rundfahrt gesehen. Besonders Nieblum soll erwähnt werden. Dort steht der sogenannte Friesendom. Die St. Johannes Kirche ist die älteste und größte Kirche der Insel.

Am vierten Tage wurde mit der „Hauke Hein“, einem kleinen Fährschiff, zur Hallig Hooge geschippert und unterwegs wurden sogar einige Seehunde gesehen. Eine Pferdekutsche fuhr die Gruppe über die Hallig bis zur Hanswarft.. Auf der Rückfahrt hat unser Käpten noch mit einem Grundschleppnetz einen kleinen Fang gemacht und anhand seines Inhalts zur allgemeinen Meereskunde und zur Aufklärung über die Problematik des Krabbenfangs und -Krabbenpulens beigetragen.

Besuch der Elbphilharmonie

Schon kam der Tag unserer Heimreise. Zuerst wieder die Fährüberfahrt zurück nach Dagebüll mit der Wyker Dampfschiffreederei. Nach einer Mittagspause in Heidemit dem größten Marktplatz Deutschlands wurde das letzte Reiseziel erreicht – die Elbphilharmonie in Hamburg. Natürlich war nur der Besuch der Plaza möglich.. Von dort aus hat man einen tollen Rundumblick über Hamburg, die Hafencity und elbabwärts bis zu den Landungsbrücken. Nach einem frühen Abendessen im Fischerhaus in St. Pauli begann der letzte Teil unserer Heimfahrt. Wir erreichten trotz Stau auf der A7 pünktlich wie geplant Melle.

"Der Blick über den Tellerrand hat sich wieder einmal gelohnt!", meint Martin Schwutke, der dem bewährten Reiseleiter Burckhardt Schleef sowie dem Busfahrer Hansi Schuhmacher ein großes Dankeschön ausspricht.