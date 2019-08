„Rock bei Kurt“- Festival in Gesmold geht in die nächste Runde CC-Editor öffnen

Stimmung auf der Bühne garantieren die Bands bei "Rock bei Kurt". Foto: Veranstalter

Gesmold. Am Samstag, 31. August, geht das „Rock bei Kurt“- Festival in Gesmold in die nächste Runde. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit regionalen und überregionalen Bands hatte in den letzten Jahren eine Vielzahl von Besuchern in den beschaulichen Ortsteil Dratum gelockt.