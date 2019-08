Gesmold. Diese Veranstaltung ist ein echter Klassiker: Zum Oldtimertreffen mit der beliebten Oldtimerrallye „Rund um Melle“, ausgerichtet vom Automobilclub (AC) Melle, kamen am Sonntag zahlreiche Besucher zum Autohaus Wulbusch nach Gesmold.

Knapp 160 Fahrzeuge mit zwei oder vier Rädern gingen in den unterschiedlichen Klassen an den Start. Der Fahrer vom Fahrzeug mit der Startnummer Eins war kurz vor Beginn der Oldtimerrallye am Sonntagmorgen noch auf der Suche nach einem Beifahrer.

„Und es hat geklappt“, freute sich Fahrtleiter Friedel Bröcker vom AC Melle, der in gewohnter Manier am Start die Besucher mit Eckdaten zu Fahrzeugen und Fahrern begeisterte, als der Mercedes SL 350 seine erste Wertungsprüfung absolvierte. Und die hatte es schon in sich. Denn: Jedes Fahrzeug hatte im Startbereich eine Strecke von sechs Metern in 4,44 Sekunden zurückzulegen – Lichtschranken und elektronische Messung sorgten für ein exaktes Ergebnis.



Strafpunkte für Trödeln

Von Gesmold aus ging es dann am Ludwigsee entlang und über Dratum-Ausbergen und durch die Himmerner Heide an Wellingholzhausen vorbei und über Kerßenbrock nach Melle. Im Bayrischen Hof fand, wie schon in den Jahren zuvor, der bei Fahrern und Beifahrern beliebte Mittagsschmaus statt. Wer bei der Pause aber zu arg trödelte, musste mit Strafpunkten rechnen: Ein Punkt pro Minute gab es für ein verspätetes Abfahren.

Für nicht absolvierte Wertungsprüfungen gab es gleich fünf Strafpunkte. Und: Wer sich nicht ordnungsgemäß an Kontrollpunkten einen Stempel abholte, riskierte weitere Strafpunkte. Manfred Heemann und Roland Koch verteilten Stempel auf dem Kontrollpunkt am „Schimm“ und hatten genau im Visier, wer richtig angefahren kam oder zuvor falsch abgebogen war.

Genau richtig unterwegs war nach ihren Angaben auf dem ersten Teil der Rallyestrecke eine kleine Kolonne von Ford A. In stilechter Kleidung grüßten Ute und Jürgen Weiß aus ihrem Ford A, Baujahr 1929, mit dem sie in der Klasse A1 (Automobile bis Baujahr 1945) unterwegs waren.

Witzige Accessoires

Passende Polo-Shirts in „British-Racing-Green“ trugen auch Antje Zogbaum und Michael Thomas, die im Derby Benley, Typ „Van den Plas Open Tourer“ von 1937 an der Oldtimerrallye teilnahmen.

Anzeige Anzeige

Auch andere, zum Teil charmant-witzige Accessoires, waren in den betagten Mobilen dabei. Neben dem „Wackeldackel“ auf der Mercedes-Hutablage, Aufklebern auf dem Kofferraumdeckel von anno dazumal oder jahrzehntealten Zeitungen im Fond fuhr auch ein grüner Frosch die Rallye mit. Der hockte im Austin Healey „Sprite MK 1“ von Anja und Martin Schlicke und zog alle Blicke auf sich.

Am Nachmittag führte die Rallye die Fahrer von Melle aus über Buer, Ober- und Niederholsten, Oldendorf und Föckinghausen zurück nach Gesmold zum Autohaus Wulbusch. Dort wartete die letzte Wertungsprüfung, bei der sieben Meter in 4,44 Sekunden zurückgelegt werden mussten.

„Eine tolle Strecke“, lobten viele Fahrer die rund 80 Kilometer lange Rallyeroute durch den sommerlichen Grönegau, die neben insgesamt fünf Wertungsprüfungen auch zwei Gleichmäßigkeitsprüfungen bereithielt.

Auf dem Areal des Gesmolder Autohauses hatten Besucher den Tag über die Möglichkeit, zahlreiche Oldtimer zu bestaunen und von den Besitzern das eine oder andere interessante Detail aus dem Leben der betagten Fahrzeuge zu erfahren. Mit der Siegerehrung endete die 27. Auflage des Oldtimertreffens am frühen Abend.

Informationen zu Fahrzeugen, Siegern und Platzierten gibt es unter www.ac-melle.de.