Osnabrück. Die Landesligafußballer des SC Melle haben ihren Saisonauftakt im Derby beim VfR Voxtrup in letzter Sekunde gerettet und ein glückliches Unentschieden aus Osnabrück mitgenommen. Neuzugang Christoffer von Rekowski erlöste den Favoriten erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

„Der Punkt war glücklich und unsere Leistung nicht gut“, lautete das knappe, aber passende und vielsagende Fazit von SCM-Trainer Roland Twyrdy, der mit von Rekowski, Armir Redzic und Pablo Andrade Gregorio drei externe Neuzugänge in die Startelf warf. Bei bestem Fußballwetter gab der Aufsteiger aus Voxtrup vor 320 Zuschauern aber von Beginn an den Ton an. Die Gastgeber wirkten insgesamt gedankenschneller und bissiger.

So auch in der Anfangsphase, als ein schnell ausgeführter Freistoß die Meller Hintermannschaft überrumpelte. Die Flanke von Claas Seidel fand im Zentrum aber keinen Abnehmer (7.). Ähnlich war die Situation beim 1:0 für den VfR. Die Hausherren konterten wieder über die rechte Seite, Seidel fand diesmal Niklas Budde, der SCM-Keeper Florian Munz keine Chance ließ und sein Team in Führung brachte (19.). Eine Viertelstunde später verpasste Budde nach guter Vorarbeit von Marcel Mentrup das 2:0 nur um wenige Zentimeter (34.).

Die einzige nennenswerte Chance des SCM hatte Stürmer Redzic, der einen hohen Ball volley verarbeitete, aber weit über das Tor schoss (41.). „Wir sind nicht ins Spiel gekommen, auch weil wir die Viererkette umgebaut haben. So haben wir noch nie zusammengespielt. Da hat uns der Gegner ein paar Mal alt aussehen lassen. Wir hatten Glück, dass es nur 1:0 zur Halbzeit stand“, lautete das Halbzeitfazit von Twyrdy.

Twyrdy: Wir sind erleichtert

Der SCM startete besser in den zweiten Durchgang, ließ aber zwei gute Chancen durch Redzic aus (49. und 50.). Auf der anderen Seite köpfte Budde knapp über die Querlatte (58.), Seidel zwang Munz zu einer starken Parade (67.), Bastian Sutmöller spitzelte den Ball Zentimeter neben den Pfosten (70.) und Lennart Mentrup zielte aus der zweiten Reihe zu weit nach rechts (81.).

Dann zog sich Voxtrup zurück, der SCM warf alles nach vorne. Yakup Akbayram verpasste per Freistoß nur knapp (84.). In der Nachspielzeit konnte Voxtrup schließlich eine Flanke von Maurice Pörschke nicht entscheidend klären. Über Umwege und Akbayram landete der Ball bei von Rekowski, der aus 16 Metern zum viel umjubelten Ausgleich einschoss (90.+2) und dem SCM einen besseren Start als in der vergangenen Saison sicherte.

„Wir sind erleichtert, dass es mit der letzten Aktion noch zum glücklichen Punkt gereicht hat. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener. Wir wissen, was wir besser machen müssen und wir müssen uns steigern. Voxtrup hat das clever gemacht, uns den Ball gegeben und auf unsere Fehler gelauert. Sie waren einfach giftiger und galliger“, resümierte Twyrdy. Bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) tritt der SCM zum nächsten Pflichtspiel an. Dann gastiert der Landesligist beim Bezirksligisten BSV Holzhausen, dem Ex-Verein vom Torschützen von Rekowski.