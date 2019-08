Melle. Das Meller Unternehmen Bio Construct unterstützt regionale Initiative für nachhaltigen Anbau als Ergänzung zu Mais.

Können Wildpflanzen eine echte Alternative bei der Gewinnung von Biogas sein? Dieser Frage geht die Kooperation Lebensraum und Artenschutz (KLAr) Melle mit einem eigens eingesäten Versuchsfeld nach, auf dem in diesem Sommer eine Mischung aus rund 20 Pflanzen, darunter Kamille, Farne, Wiesenkerbel und Margeriten wächst. Weitere Flächen sollen folgen. Die Bio Construct GmbH unterstützt die Initiative. Zum einen mit ihrem Know-how als ein europaweit führender Anbieter und Betreiber Biogasanlagen. Zum anderen, indem sie den Landwirten die geerntete Biomasse von bis zu 25 Hektar zu einem Preis über dem Marktwert abnimmt und in ihrer Biogasanlage im hauseigenen Agrar-Technologie-Zentrum (ATZ) verarbeitet.

Das Projekt ist zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren geplant. „Und auch erst danach können wir wirklich belastbare Zahlen liefern“, erläutert Daniel Tönsing, verantwortlich bei Bio Construct für den Betrieb der Biogasanlage am Unternehmenssitz in Riemsloh. Ebenso wie Geschäftsführer Henrik Borgmeyer ist er aber gespannt und zuversichtlich, was die Energiegewinnung aus Wildpflanzen angeht. Die ersten Pflanzen in Melle werden aktuell geerntet.

Gute Ergänzung

„Eine 100-prozentige Alternative sind Wildpflanzen sicher nicht, wohl aber eine nachhaltige Ergänzung für die Biogasproduktion als verlässlicher Energielieferant“, so Borgmeyer. Als einziger grundlastfähiger erneuerbare Energieträger kann Biogas schließlich Strom und Wärme liefern, wenn Sonne und Wind Pause haben. Vorausgesetzt natürlich, dass ausreichend Biomasse zur Verfügung steht.

„Biogas wird viel zu oft vergessen, wenn es darum geht, nachhaltig Energie zu gewinnen und Klimaschutzziele zu erreichen. Dabei kann Biomasse in Zukunft einen wertvollen Beitrag zum Ausgleich der volatilen Energien leisten.“

In der Erprobung

Die Energiegewinnung aus Wildpflanzen bietet aus seiner Sicht hier durchaus eine Chance. Da sie allerdings noch in der Erprobung ist, gibt es auch bundesweit noch keine belastbaren Zahlen und Statistiken, wie der Fachverband Biogas bestätigte. Die Beteiligten von KLAr Melle gehen derzeit davon aus, in guten Jahren mit den Wildpflanzen bis zu 80 Prozent der Erträge von Mais erzielen zu können. Das läge dann in einem Bereich, etwas unterhalb der durchwachsenen Silphie. Das ist eine besonders für die Biogasproduktion geeigneten Wildpflanze, die Bio Construct seit einigen Jahren bereits auf seinem Meller Betriebsgelänge anbaut und erprobt.

Fakt sei, dass Wildpflanzen als aktiver Beitrag zum praktischen Umweltschutz gleich mehrere Vorteile verbinden: Auf der einen Seite verhindern sie Monokulturen, bieten Lebensraum für Kleintiere und verbessern die Nahrungssituation für eine Vielzahl von Insekten, inklusive Wildbienen und Schmetterlingen.

Sechs Jahre Ernte

Auf der anderen Seite kann einmal gesät, einzig mit Biogasgülle gedüngt und ohne mechanische Bodenbearbeitung bis zu sechs Jahre geerntet werden. Nach der Ernte verholzen die auch in trockenen Sommern ertragsstabilen Pflanzen im Winter und wachsen im nächsten Frühjahr wieder neu.

Nicht zu vergessen, dass die bis Mitte August blühenden Wildpflanzen das Landschaftsbild positiv gestalten und im Winter Schutz für Rehwild bieten.

Über Bio Construct

Die Bio Construct GmbH ist ein führender Anbieter für die Planung und den Bau von schlüsselfertigen Biogas-, Windenergie- und Photovoltaikprojekten in Europa. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat das Unternehmen mehr als 400 Erneuerbare-Energie-Projekte in Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Italien, Tschechien, Lettland, Estland, der Türkei und den Niederlanden realisiert.

Mit breitem Wissen in Anlagenbau, Projektentwicklung, Verfahrenstechnik, Finanzierung, Förderung und Genehmigung steht BioConstruct seinen Partnern von der Machbarkeitsstudie über die technische Planung, den Bau der Anlage und die Inbetriebnahme bis hin zum After-Sales-Service zur Seite. Der Generalunternehmer für erneuerbare Energie entwickelt maßgeschneiderte Komplettlösungen für Landwirte, Projektentwickler, Gemeinden, Gemeinschaften, Energieversorgungsunternehmen und Grundbesitzer.

Darüber hinaus betreibt Bio Construct 20 eigene Anlagen. Das Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 67 Millionen Euro.