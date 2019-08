Bruchmühlen. Neuerdings türmt sich im alten Dorfkern von Bennien ein riesiger Haufen mit frisch geerntetem Weizen auf. Für den Getreideberg auf dem Hof Diembeck/Tiemann gibt es eine einfache Erklärung: Es handelt sich um ein Zwischenlager des größten Agrarhändlers der Region, das von Bennier Landwirten betreut wird.

Dort an der Bennier Straße 8 können Bauern aus dem näheren Umkreis ihre Getreideernte anliefern. „Die Lieferungen kommen aus Bruchmühlen, Riemsloh, St. Annen und westfälischen Nachbargemeinden“, berichtet Werner Tiemann. „Wir wiegen jede Lieferung und ziehen Proben, mit denen wir die Qualität des Getreides bestimmen“, erklärt Christina Tiemann.Ein Kommen und Gehen

„Seit dem Beginn der Erntezeit ist das hier ein Kommen und Gehen“, ergänzt Sohn Bernd Tiemann. Denn das erfasste Getreide wird immer zeitnah innerhalb weniger Tage von Lastkraftwagen der Raiffeisen-Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) abgeholt. Auch vor dem Abtransport wird neben dem Gewicht wieder der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt. So werden die Haufen mit Weizen, Triticale und Hafer mal größer und mal kleiner.

„Es sind wohl mehrere tausend Tonnen, die an dieser Erfassungsstelle seit der Eröffnung im Juni durchgelaufen sind“, will sich RWO-Geschäftsführer André Fischer ungeprüft nicht auf genaue Zahlen festlegen. Allein bei der bereits abgeschlossenen Gerstenernte waren es nach Schätzungen von Günter Diembeck 800 Tonnen. Inzwischen ist auch die Weizenernte in der Endphase angekommen. Die kurzzeitige offene Lagerung schade dem Getreide auch bei ergiebigen Regenfällen nicht, versichert Diembeck. Denn die ausgereiften Körner würden kein Wasser mehr aufsaugen und oberflächliche Nässe trockne schnell wieder ab.Kürzere Staus

Die zusätzliche Erfassungsstelle in Bennien sorge in Ernte-Spitzenzeiten für kürzere Staus und eine Entlastung bei der Getreideanlieferung am Altenmeller Raiffeisen-Zentrallager, meint Christina Tiemann. Die Diembeck-Tiemann GbR hatte bereits eine geeignete Infrastruktur mit Fahrzeug-Waage und großer Beton-Platte. Deshalb bot sie sich für RWO als geeigneter Partner an. „Wir haben schon im Bereich Getreidetrocknung langjährige positive Erfahrungen mit Diembeck-Tiemann gemacht“, begründet André Fischer die Ausweitung der Zusammenarbeit.

„In Zeiten des Strukturwandels wollen wir mit der Kooperation ein klares Zeichen setzen und die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen und der heimischen Landwirtschaft stärken“, betont der RWO-Geschäftsführer. So werde den Getreideerzeugern eine zusätzliche Option geboten und die Erntelogistik optimiert.

Fischer: „Mit guter Flächenpräsenz sowie der erforderlichen Lager- und Erfassungsstruktur wollen wir ein leistungsstarker Partner für die regionale Landwirtschaft sein.“