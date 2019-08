Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L 84 bei Melle schwer verletzt worden. Symbolfoto: David Ebener

Melle . Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der Bad Essener Straße (L 84) bei Melle schwer verletzt worden. Der 30-Jährige wich gegen 18.55 Uhr in einer starken Linkskurve einem Tier aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.