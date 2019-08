In ein Restaurant an der Straße Alt Riemsloh in Melle ist am Samstag eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Symbolfoto: David Ebener

Melle. Einbrecher haben in einer Gaststätte in Melle an der Straße Alt Riemsloh Bargeld gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tat erfolgte den Polizeiangaben zufolge am Samstag zwischen 0 und 13 Uhr. Die Unbekannten drangen durch die Hintertür ins Restaurant ein.